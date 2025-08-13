Israel âm thầm đàm phán để di dân Gaza đến châu Phi

TPO - Israel đang thảo luận với Nam Sudan về khả năng đưa người dân Palestine từ Dải Gaza đến quốc gia Đông Phi này, AP dẫn các nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

Người dân Palestine ở Dải Gaza đi lấy nước sinh hoạt, ngày 12/8. (Ảnh: AP)

Chưa rõ việc đàm phán đã tiến triển đến đâu. Nếu được thực hiện, kế hoạch này sẽ đồng nghĩa với việc di dời người dân từ vùng đất bị xung đột tàn phá sang quốc gia hoàn toàn khác.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết muốn hiện thực hóa tầm nhìn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc di dời phần lớn dân số Gaza thông qua chương trình mà ông gọi là "di cư tự nguyện".

Israel cũng đã nêu đề xuất tái định cư với các quốc gia châu Phi khác.

"Tôi nghĩ rằng điều đúng đắn cần làm, kể cả theo luật chiến tranh mà tôi biết, là cho phép người dân rời đi, và sau đó sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để chống lại kẻ thù vẫn còn ở đó", ông Netanyahu phát biểu ngày 12/8, trong một cuộc phỏng vấn với i24 và đài truyền hình Israel. Ông không đề cập đến Nam Sudan.

Người Palestine cùng các nhóm nhân quyền và phần lớn cộng đồng quốc tế bác bỏ đề xuất di dời người dân, cho rằng đây là hành động trục xuất cưỡng bức, vi phạm luật pháp quốc tế.

Đối với Nam Sudan, một thỏa thuận như vậy có thể giúp nước này xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với Israel - hiện là quốc gia sở hữu sức mạnh quân sự gần như không thể thách thức ở Trung Đông. Đây cũng là phương án tiềm năng để Nam Sudan tiếp cận ông Trump, sau khi nhà lãnh đạo này nêu ý tưởng tái định cư người dân Gaza vào tháng 2 năm nay.

Bộ Ngoại giao Israel từ chối bình luận và Bộ trưởng Ngoại giao Nam Sudan không phản hồi đề nghị cho biết thông tin. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố không bình luận về các trao đổi ngoại giao riêng tư.

Joe Szlavik, người sáng lập một công ty vận động hành lang ở Mỹ có hợp tác với Nam Sudan, xác nhận đã được các quan chức Nam Sudan thông báo tóm tắt về tiến trình đàm phán.

Ông cho biết, một phái đoàn Israel dự định sắp đến Nam Sudan để xem xét khả năng lập trại cho người Palestine ở đó. Chưa có ngày cụ thể nào được ấn định cho chuyến thăm. Israel chưa trả lời đề nghị xác nhận về chuyến đi.

Ông Szlavik cho biết Israel có thể sẽ chi trả chi phí duy trì các trại tạm thời.

Edmund Yakani, người đứng đầu một nhóm xã hội dân sự Nam Sudan, cũng đã trao đổi với các quan chức Nam Sudan về tiến trình đàm phán.

Bốn quan chức khác nắm rõ thông tin xác nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Hai quan chức Ai Cập nói với AP, rằng họ đã biết về những nỗ lực của Israel trong nhiều tháng qua nhằm tìm kiếm một quốc gia sẵn sàng tiếp nhận người Palestine, bao gồm việc liên lạc với Nam Sudan. Hai quan chức Ai Cập đã vận động Nam Sudan không đồng ý với kế hoạch này.

Ai Cập phản đối mạnh mẽ kế hoạch chuyển người Palestine ra khỏi Dải Gaza – khu vực có chung đường biên giới với Ai Cập, do lo ngại dòng người tị nạn sẽ tràn vào lãnh thổ nước này.

Trước đây đã có thông tin về việc Mỹ và Israel đàm phán với Sudan và Somalia, những quốc gia cũng đang phải vật lộn với chiến tranh và nạn đói. Chưa rõ các cuộc thảo luận đó đang ở giai đoạn nào.