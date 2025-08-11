Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Israel tuyên bố loại bỏ thủ lĩnh Hamas giả dạng phóng viên chiến trường

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Israel tuyên bố đã loại bỏ một thủ lĩnh Hamas “giả dạng phóng viên Al Jazeera” trong một cuộc không kích ở Dải Gaza. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng tuyên bố của Israel thiếu bằng chứng.

anas-al-sharif-instagram-photo-1.jpg
Phóng viên chiến trường Anas Al Sharif. (Ảnh: Al Jazeera)

Anas Al Sharif (28 tuổi) nằm trong nhóm bốn phóng viên Al Jazeera và một trợ lý thiệt mạng trong cuộc không kích vào một căn lều gần Bệnh viện Shifa ở phía đông thành phố Gaza, các quan chức Dải Gaza và Al Jazeera cho biết.

Israel cáo buộc Al Sharif là thủ lĩnh một chi nhánh của Hamas, "chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào nước này", quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố, trích dẫn thông tin tình báo và các tài liệu tìm thấy ở Dải Gaza.

Al Jazeera cho biết, những phóng viên khác đã thiệt mạng là Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher và Mohammed Noufal.

Một nhóm tự do báo chí và một chuyên gia Liên Hợp Quốc trước đó đã cảnh báo, rằng tính mạng của Al Sharif đang bị đe dọa do những bài viết của anh từ Dải Gaza. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc Irene Khan tháng trước cho biết, những cáo buộc của Israel đối với Sharif là vô căn cứ.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo - tổ chức từng kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ Al Sharif - cho biết Israel không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho những cáo buộc chống lại phóng viên nói trên.

x5oayicvo5ln5lfbbzouqgfff4.jpg
Hiện trường vụ không kích khiến Anas Al Sharif thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)

Al Jazeera tiết lộ, Al Sharif đã để lại một thông điệp trên mạng xã hội để đăng tải trong trường hợp anh không may thiệt mạng. Thông điệp có nội dung như sau: "Tôi không bao giờ ngần ngại truyền tải sự thật như nó vốn có, không bóp méo hay xuyên tạc, hy vọng rằng Chúa sẽ chứng giám cho những người im lặng."

Gọi Al Sharif là "một trong những phóng viên dũng cảm nhất của Dải Gaza", Al Jazeera cho biết vụ tấn công "là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm loại bỏ những tiếng nói trước thềm cuộc tấn công vào Gaza".

"Anas Al Sharif và các đồng nghiệp của anh là một trong những tiếng nói cuối cùng còn sót lại ở Dải Gaza đang truyền tải thực tế bi thảm này đến thế giới", Al Jazeera nhấn mạnh.

Nhóm chiến binh Palestine Hamas, hiện đang kiểm soát Dải Gaza, nói rằng vụ việc này có thể báo hiệu sự khởi đầu cho một cuộc tấn công của Israel.

Minh Hạnh
