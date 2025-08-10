Iran bắt giữ 20 người nghi là gián điệp Israel, tuyên bố không khoan nhượng

TPO - Iran đã bắt giữ 20 người mà họ cáo buộc là điệp viên cơ quan tình báo Mossad của Israel, chính quyền nước này cho biết, đồng thời cảnh báo các điệp viên “sẽ không được khoan hồng”.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Ngày 9/8, người phát ngôn cơ quan tư pháp Iran - Asghar Jahangiri - thông báo, nước này đã bắt giữ 20 người bị cáo buộc là gián điệp cho Israel trong những tháng gần đây, nhưng một số người sau đó đã được thả.

“Cơ quan tư pháp sẽ không khoan nhượng đối với các điệp viên và đặc vụ của Israel. Bằng những phán quyết cứng rắn, chúng tôi sẽ lấy tất cả bọn họ ra làm gương", ông Jahangiri nói.

Người phát ngôn cho biết, chi tiết đầy đủ về những người bị bắt sẽ được công khai sau khi hoàn tất quá trình điều tra.

Ngày 6/8, Iran đã xử tử một nhà khoa học hạt nhân tên Rouzbeh Vadi, người bị kết tội làm gián điệp cho Israel, dẫn đến cái chết của một nhà khoa học hạt nhân khác trong cuộc không kích của Israel vào Iran hồi tháng 6.

Israel đã tiến hành chiến dịch không kích kéo dài 12 ngày nhằm vào Iran, loại bỏ nhiều tướng lĩnh cấp cao, các nhà khoa học hạt nhân, phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran.

Iran đáp trả bằng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel.

Tổ chức nhân quyền HRANA báo cáo, 1.190 người Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công kéo dài 12 ngày của Israel, bao gồm 436 thường dân và 435 nhân viên an ninh.

Israel cho biết, 28 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công trả đũa của Iran.