Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Iran bắt giữ 20 người nghi là gián điệp Israel, tuyên bố không khoan nhượng

Minh Hạnh

TPO - Iran đã bắt giữ 20 người mà họ cáo buộc là điệp viên cơ quan tình báo Mossad của Israel, chính quyền nước này cho biết, đồng thời cảnh báo các điệp viên “sẽ không được khoan hồng”.

631539.jpg
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Ngày 9/8, người phát ngôn cơ quan tư pháp Iran - Asghar Jahangiri - thông báo, nước này đã bắt giữ 20 người bị cáo buộc là gián điệp cho Israel trong những tháng gần đây, nhưng một số người sau đó đã được thả.

“Cơ quan tư pháp sẽ không khoan nhượng đối với các điệp viên và đặc vụ của Israel. Bằng những phán quyết cứng rắn, chúng tôi sẽ lấy tất cả bọn họ ra làm gương", ông Jahangiri nói.

Người phát ngôn cho biết, chi tiết đầy đủ về những người bị bắt sẽ được công khai sau khi hoàn tất quá trình điều tra.

Ngày 6/8, Iran đã xử tử một nhà khoa học hạt nhân tên Rouzbeh Vadi, người bị kết tội làm gián điệp cho Israel, dẫn đến cái chết của một nhà khoa học hạt nhân khác trong cuộc không kích của Israel vào Iran hồi tháng 6.

Israel đã tiến hành chiến dịch không kích kéo dài 12 ngày nhằm vào Iran, loại bỏ nhiều tướng lĩnh cấp cao, các nhà khoa học hạt nhân, phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran.

Iran đáp trả bằng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel.

Tổ chức nhân quyền HRANA báo cáo, 1.190 người Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công kéo dài 12 ngày của Israel, bao gồm 436 thường dân và 435 nhân viên an ninh.

Israel cho biết, 28 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công trả đũa của Iran.

Minh Hạnh
Reuters
#Iran #Israel #gián điệp #Mossad #nhà khoa học hạt nhân #đặc vụ #tình báo

Xem thêm

Cùng chuyên mục