Tổng thống Ukraine bác khả năng trao đổi lãnh thổ với Nga

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng về tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể bao gồm việc trao đổi lãnh thổ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

“Câu trả lời cho vấn đề lãnh thổ Ukraine đã nằm trong Hiến pháp Ukraine. Không ai được phép làm trái điều này. Người dân Ukraine sẽ không trao lãnh thổ cho đối thủ”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine lưu ý, nước này sẵn sàng cho các giải pháp thực sự có thể mang lại hòa bình. “Nhưng tất cả các đối tác phải hiểu thế nào là một nền hòa bình xứng đáng. Cuộc xung đột này phải chấm dứt”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo ông Zelensky, bất kỳ thỏa thuận nào được thực hiện mà không có sự tham gia của Ukraine “đều là những thỏa thuận chết” và sẽ không mang lại hòa bình. Dù vậy, ông khẳng định vẫn sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Trump và các đối tác quốc tế khác để đạt được một nền hòa bình bền vững.

Ngày 8/8, ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng rằng một thỏa thuận hòa bình về xung đột Nga - Ukraine dự kiến sẽ bao gồm "một số điều khoản trao đổi lãnh thổ".

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề xung đột Ukraine dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tại Alaska.

Nga cảnh báo nỗ lực làm chệch hướng hội nghị thượng đỉnh

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cảnh báo, một số quốc gia sẽ tìm cách làm chệch hướng hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Chắc chắn, một số quốc gia muốn kéo dài xung đột sẽ tìm cách làm chệch hướng cuộc gặp đã được lên kế hoạch giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump”, ông Dmitriev viết trong bài đăng trên Telegram, đồng thời chỉ rõ rằng những nỗ lực mà ông đề cập đến bao gồm “hành động khiêu khích và đưa ra thông tin sai lệch”.

Trợ lý của ông Putin, Yuri Ushakov, cho biết: "Tại hội nghị, hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các phương án nhằm đạt được giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Đây rõ ràng sẽ là một quá trình đầy thách thức, nhưng chúng tôi sẽ tham gia một cách tích cực và quyết liệt".