Tổng thống Mỹ: Khả năng sẽ có trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine

TPO - Thỏa thuận hòa bình nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine có thể sẽ bao gồm một số trao đổi lãnh thổ giữa hai quốc gia, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump đưa ra phát biểu trên khi tiếp đón lãnh đạo Azerbaijan và Armenia tại Nhà Trắng, để ký kết tuyên bố chung về việc mở một tuyến đường vận tải chính giữa hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ, vốn đã bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột kéo dài hơn ba thập kỷ.

“Mọi chuyện rất phức tạp. Nhưng hai bên sẽ giành lại một số vùng lãnh thổ, và trao đổi một số vùng. Sẽ có một số trao đổi lãnh thổ để cải thiện lợi ích của cả hai bên, nhưng chúng ta sẽ thảo luận về điều đó sau”, ông Trump tuyên bố mà không nêu cụ thể.

Quân đội Nga hiện đang kiểm soát các vùng đất dọc biên giới ở tỉnh Kharkov và Sumy của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố vẫn đang kiểm soát một số khu vực ở tỉnh Kursk của Nga, và coi đây là đòn bẩy cho các cuộc đàm phán tiềm năng.

Trước đó, Nga đã sáp nhập Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, tỉnh Kherson và Zaporozhye sau các cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận.

Nga tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ diện tích Lugansk, trong khi các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở Donetsk, Zaporozhye và Kherson.