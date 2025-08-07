Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố 'đã đến lúc chấm dứt xung đột'

TPO - Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga để giải quyết xung đột, bao gồm cả hình thức đàm phán với bên thứ ba, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty Images)

Trong một bài đăng trên Telegram ngày 7/8, Tổng thống Zelensky cho biết, ông đã trao đổi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz để thảo luận về việc chấm dứt xung đột, đạt được “một nền hòa bình có phẩm giá, có thể quyết định các điều kiện an ninh cho châu Âu trong nhiều thập kỷ”.

Ông cũng đề cập đến "những hình thức tiềm năng cho các cuộc họp hòa bình ở cấp lãnh đạo trong tương lai gần", bao gồm khuôn khổ song phương và khuôn khổ ba bên.

"Ukraine không ngại các cuộc họp và mong đợi một cách tiếp cận quyết liệt tương tự từ phía Nga. Đã đến lúc chấm dứt xung đột", ông nói.

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra sau chuyến thăm Mátxcơva của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, người đã có cuộc hội đàm kéo dài ba giờ về xung đột Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các quan chức Nga mô tả cuộc trò chuyện này là "mang tính xây dựng". Nhà Trắng cho biết cuộc gặp đã mang lại kết quả tốt hơn mong đợi.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cũng thông báo rằng Tổng thống Nga Putin có thể gặp Tổng thống Mỹ Trump sớm nhất là vào tuần tới, nhưng không tiết lộ địa điểm. Ông cho biết, mặc dù đặc phái viên Witkoff đã đề cập đến khả năng đàm phán ba bên, nhưng vấn đề này không được thảo luận cụ thể.

Ông Zelensky đã nhiều lần kêu gọi một cuộc gặp trực tiếp với ông Putin. Về nguyên tắc, Mátxcơva không loại trừ khả năng này, nhưng cho biết cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.