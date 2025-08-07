Sĩ quan Mỹ bị cáo buộc tuồn dữ liệu nhạy cảm cho Nga để đổi lấy quốc tịch

TPO - Một sĩ quan Lục quân Mỹ đã bị bắt giữ với cáo buộc cố gắng chuyển thông tin mật về xe tăng M1A2 Abrams cho Nga để đổi lấy quốc tịch, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Xe tăng Abrams. (Ảnh: Reuters)

Sĩ quan nói trên được xác định là Taylor Adam Lee (22 tuổi), đang đóng quân tại Fort Bliss (bang Texas).

Lee bị cáo buộc "cố gắng chuyển thông tin quốc phòng cho đối thủ nước ngoài”, bao gồm các chi tiết kỹ thuật và lỗ hổng bảo mật của xe tăng chiến đấu chủ lực của Mỹ, cũng như "cố gắng chuyển dữ liệu kỹ thuật mà không có giấy phép".

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Lee đã gửi dữ liệu kỹ thuật trực tuyến cho Nga vào tháng 6 và bày tỏ mong muốn hỗ trợ Mátxcơva.

Anh được cho là đã nói với các quan chức Nga: “Mỹ không hài lòng với việc tôi cố gắng phơi bày điểm yếu của họ. Tôi thậm chí còn sẵn sàng hỗ trợ Nga nếu tôi có mặt ở đó”.

Các công tố viên cáo buộc, Lee đã gặp một người mà anh tin là đại diện của Chính phủ Nga vào tháng 7. Trong cuộc gặp này, Lee được cho là đã trao cho đối tác một thẻ SD chứa dữ liệu kỹ thuật về xe tăng Abrams, xe chiến đấu bọc thép, và các hoạt động tác chiến của Mỹ.

Lee cũng được cho là đã thảo luận về khả năng cung cấp cho Nga một bộ phận bên trong xe tăng M1A2 Abrams. Sau đó, anh chuyển bộ phận này cho phía Nga tại một kho lưu trữ ở El Paso và gửi một tin nhắn cho một quan chức Nga nói: "Nhiệm vụ đã hoàn thành".

Mátxcơva chưa bình luận về cáo buộc này.

Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng M1A2 Abrams vào mùa thu năm 2023, mặc dù nhiều báo cáo cho thấy chúng không phù hợp với điều kiện trên thực địa và dễ bị máy bay không người lái tấn công.

Một phần đáng kể số xe tăng này được cho là đã bị phá hủy. Và Nga đã trưng bày một chiếc Abrams tại một triển lãm vào năm ngoái.