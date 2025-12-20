Ukraine tung video tập kích 'rồng lửa' S-400 của Nga ở Belgorod

TPO - Truyền thông Ukraine công bố đoạn video cho thấy máy bay không người lái của nước này tấn công hai bệ phóng tên lửa S-400 cùng đạn dược của Nga ở vùng Belgorod.

Theo Defense Express, ngày 14/12, Lữ đoàn Trinh sát Pháo binh Độc lập số 15 Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một vị trí phòng không của Nga tại Raievka thuộc vùng Belgorod, Nga. Mục tiêu được xác định là Trung đoàn Tên lửa Phòng không số 568 của quân đội Nga, đơn vị chủ chốt chịu trách nhiệm vận hành hệ thống phòng không S-400.

Đoạn video cho thấy máy bay không người lái Ukraine tập kích hai bệ phóng S-400 khi chúng đang di chuyển. Một bệ phóng bốc cháy dữ dội sau khi trúng đòn trực tiếp, trong khi bệ còn lại được cho là bị hư hại nghiêm trọng.

Cuộc tấn công được thực hiện phối hợp dựa trên thông tin tình báo trinh sát, bao gồm xác định vị trí pháo binh và giám sát bằng máy bay không người lái. Điều này cho phép lữ đoàn tấn công hiệu quả các mục tiêu có giá trị cao trong khi giảm thiểu rủi ro cho nhân lực và trang thiết bị.

Hệ thống S-400 nằm trong số những hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất của Nga, có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu ở khoảng cách lớn. Việc lực lượng Ukraine phá hủy các bệ phóng này không chỉ làm suy giảm đáng kể năng lực phòng không khu vực của Nga, mà còn ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và các vị trí quân sự ở vùng Belgorod.