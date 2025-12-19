Đại tướng Phan Văn Giang: Phi công Trung đoàn 916 luôn phát huy truyền thống anh hùng

TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các thế hệ phi công, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 916 đã luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội và Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Trung đoàn Không quân 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tham dự lễ kỷ niệm có Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

Cùng dự có nguyên lãnh đạo Quân chủng PK-KQ qua các thời kỳ; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Quân chủng PK-KQ; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 916 trong dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nêu rõ: Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ phi công, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 916 luôn kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội và Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung đoàn 916.

Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, đơn vị đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành thắng lợi to lớn trong nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng.

Biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Trung đoàn Không quân 916 đã đạt được trong 50 năm qua, Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, trong giai đoạn cách mạng mới, Trung đoàn tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và những thành tích đã đạt được, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Tại lễ kỷ niệm, phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 916, Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, cho biết thành lập ngày 19/12/1975, Trung đoàn 916 (tức Đoàn Không quân Ba Vì) là Trung đoàn Không quân trực thăng thứ hai của Quân chủng PK-KQ và của Quân đội nhân dân Việt Nam, với nhiều thành tích nổi bật qua các thời kỳ.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Chính ủy Trung đoàn 916, đọc thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 916.

Theo Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 916 đã luôn kế thừa và phát huy tốt truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần tô đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và làm phong phú thêm truyền thống “Trung thành vô hạn, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể” của bộ đội PK-KQ anh hùng; nhiều đồng chí đã trở thành những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Quân đội và Quân chủng.

Trong thời gian tới, Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh yêu cầu đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, đảo, đất liền và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong đó, tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam, đối tượng tác chiến của bộ đội PK-KQ.

Đại tá Tạ Mộng Vũ - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 916, trình bày diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Thiếu tướng Phạm Tuấn Anh - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 916.

Nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, nhất là chất lượng thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, lỡ thời cơ trong mọi tình huống; đẩy mạnh nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, nhất là huấn luyện bay và đảm bảo an toàn bay, hội thi, hội thao, diễn tập, bắn, ném bom đạn thật…

Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ cũng lưu ý, Trung đoàn cần đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn đơn vị, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong Quân đội; cán bộ, chiến sĩ, phi công tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, vươn lên làm chủ máy bay, vũ khí trang bị kỹ thuật...

﻿ Quang cảnh lễ kỷ niệm.