Người lính

Google News

Đức, Ukraine 'bắt tay' sản xuất 200 pháo tự hành

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Ukraine đã thông báo về việc ký kết một số thỏa thuận quan trọng với các đối tác Đức, tổng trị giá hơn 1,2 tỷ euro. Trong đó, bao gồm việc sản xuất chung 200 khẩu pháo tự hành Bohdan.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, Ukraine đã ký kết một loạt thỏa thuận quốc phòng trị giá hơn 1,2 tỷ euro với Đức. Một yếu tố quan trọng trong gói thỏa thuận này là dự án pháo binh quy mô lớn với 200 khẩu pháo tự hành Bohdan sử dụng khung gầm Mercedes-Benz Zetros của Đức, tổng trị giá 750 triệu euro. Các xe pháo tự hành tiêu chuẩn NATO 155mm này sẽ được trang bị nền tảng cải tiến để tăng khả năng cơ động và độ tin cậy trong chiến đấu.

16x9-13.png

Bên cạnh việc sản xuất pháo tự hành, thỏa thuận cũng bao gồm 200 triệu euro cho việc mua máy bay không người lái của Ukraine và nguồn cung cấp phụ tùng dài hạn cho hệ thống Patriot.

Ngoài ra, việc sản xuất chung máy bay không người lái Linza của Ukraine sẽ được khởi động giữa công ty Frontline Robotics của Ukraine và công ty Quantum Systems của Đức. Những máy bay không người lái này sẽ cho phép mở rộng quy mô hoạt động trinh sát chiến thuật.

Theo ông Shmyhal, nhờ các thỏa thuận giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Friedrich Merz, Berlin sẽ phân bổ 11,5 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine trong năm 2026.

Lựu pháo tự hành Bogdana (2S22 Bohdana hay Bogdan) do Ukraine sản xuất, được nghiên cứu chế tạo theo tiêu chuẩn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bogdana được thiết kế để tiêu diệt các khẩu đội pháo, sở chỉ huy và liên lạc, công sự dã chiến cũng như các loại phương tiện bọc thép và cơ giới của đối phương.

Toàn bộ lựu pháo tự hành có trọng lượng 28 tấn. Với chiều dài 8,5 m, chiều rộng 2,7 m, chiều cao 4 m, Bogdana có thiết kế bao gồm một cabin dành cho tổ lái nằm ở phía trước xe và một khẩu pháo 155 mm lắp phía sau khung gầm xe tải.

Bogdana có thể bắn đạn nổ cao/xuyên giáp (HE) với tầm bắn lên tới 42 km và đạn hỗ trợ tên lửa (RAP) với tầm bắn 50 km. Hệ thống pháo có tốc độ bắn tối đa đạt 6 phát/phút.

Trong khi đó, xe Mercedes-Benz Zetros có nhiều cấu hình khác nhau, bao gồm các mẫu hai trục (4×4), ba trục (6×6) và bốn trục (8×8), mang lại sự linh hoạt cho nhiều nhiệm vụ trên chiến trường và trong công tác hậu cần.

Trọng lượng không tải của khung gầm dao động từ 8,1 đến 11,5 tấn, với tổng trọng lượng xe có thể chịu tải từ 16 đến 36 tấn, tùy thuộc vào cấu hình.

Quỳnh Như
Pravda
#Ukraine #Đức #pháo tự hành #Bohdan #quốc phòng #hợp tác #quân sự

