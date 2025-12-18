Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nga, Ukraine tranh cãi về quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Kupiansk

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Ukraine tuyên bố kiểm soát gần 90% thị trấn Kupiansk chiến lược ở phía đông bắc, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng cuộc phản công của Ukraine vào thị trấn này đã không thành công.

im-63514481.jpg
Hình ảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trên một con đường dẫn vào Kupiansk. (Ảnh: Reuters)

Tháng 11, quân đội Nga đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc giành quyền kiểm soát Kupiansk (tỉnh Kharkiv). Tuy nhiên, thông tin này lập tức bị phía Ukraine bác bỏ.

Một chỉ huy quân đội Ukraine tuần trước cho biết, lực lượng nước này đã giành lại một phần thị trấn Kupiansk sau khi bao vây nhóm quân Nga.

Trong bài đăng mới nhất trên Telegram ngày 17/12, Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine - Oleksandr Syrskyi - cũng tuyên bố: “Nhờ các chiến dịch tìm kiếm và tấn công tích cực, chúng tôi đã đẩy lùi được lực lượng Nga khỏi Kupiansk và giành quyền kiểm soát gần 90% thị trấn”.

Sau đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đưa ra phát biểu trái ngược trong một cuộc họp của các quan chức quốc phòng cấp cao. Ông cho biết lực lượng Ukraine đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát Kupiansk nhưng không thành công.

Reuters không thể xác minh độc lập tình hình ở Kupiansk, một đầu mối đường sắt chiến lược quan trọng đã bị tàn phá nặng nề trong gần bốn năm xung đột ở Ukraine.

Cuộc phản công của Ukraine ở Kupiansk, nếu được xác nhận thành công, sẽ đi ngược lại xu hướng trong suốt năm 2025 khi lực lượng Nga liên tục tuyên bố đạt được thành công trên chiến trường.

Kiev đang chịu áp lực phải nhượng bộ lãnh thổ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cố gắng dàn xếp một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Mỹ đã đề nghị cung cấp cho Kiev các đảm bảo an ninh tương tự điều khoản phòng thủ tập thể của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận về vấn đề nhượng bộ lãnh thổ.

Mátxcơva đã loại trừ khả năng rút khỏi vùng lãnh thổ mà lực lượng Nga kiểm soát, đồng thời muốn Ukraine từ bỏ phần còn lại của Donbass mà Kiev kiểm soát.

Minh Hạnh
#Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #Nga #Ukraine #Kupiansk #Kharkiv

