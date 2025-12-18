Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Trung Quốc tìm cách làm trung gian hòa giải xung đột Thái Lan - Campuchia

Minh Hạnh

TPO - Trung Quốc đã cử một nhà ngoại giao đến Campuchia và Thái Lan khi một đợt giao tranh mới giữa hai quốc gia này bùng phát, đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn trước đó do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian.

deng-xijun169-1795b5230f.jpg
Đặc phái viên Deng Xijun. (Ảnh: Thai PBS)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Deng Xijun - đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề châu Á - sẽ đến Campuchia và Thái Lan vào ngày 18/12 với vai trò trung gian hòa giải.

“Trung Quốc vẫn theo dõi sát sao xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. Bằng cách riêng của mình, chúng tôi đang tích cực nỗ lực giảm leo thang căng thẳng”, Bloomberg trích tuyên bố.

Tổng thống Trump đã thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia sau khi xung đột leo thang vào tháng 7. Thỏa thuận được ký kết vào tháng 10, khi ông Trump có chuyến thăm châu Á. Thời điểm đó, ông cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa thương mại nếu bất kỳ quốc gia nào vi phạm những điều khoản của tuyên bố hòa bình.

Đặc phái viên Deng Xijun của Trung Quốc đã có ít nhất hai chuyến công du để tham gia nỗ lực trung gian hòa giải. Nhưng đây là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia được ký kết.

Các cuộc đụng độ dọc theo biên giới dài 800 km của Thái Lan và Campuchia đã tái diễn vào đầu tháng 12, bao gồm cả các cuộc không kích của Thái Lan vào các mục tiêu quân sự của Campuchia.

Trung Quốc đã tham gia đàm phán với cả hai bên kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại, nhưng giữ thái độ kín đáo hơn nhiều so với Mỹ vì Bắc Kinh thường tránh can thiệp công khai vào các cuộc xung đột, ngoài việc tìm cách tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận.

Tổng thống Mỹ Trump đã điện đàm với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia vào tuần trước để một lần nữa thúc đẩy việc ngừng bắn. Nhưng kể từ đó, giao tranh vẫn tiếp diễn.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Chủ tịch Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2025 - cho biết hôm 17/12 rằng ông cũng đã liên lạc với lãnh đạo hai nước, và nhận được thông điệp rằng cả hai nước đều muốn giải quyết cuộc xung đột biên giới càng sớm càng tốt.

Minh Hạnh
Bloomberg
#Deng Xijun #đặc phái viên #Trung Quốc #Campuchia #Thái Lan #biên giới

Xem thêm

Cùng chuyên mục