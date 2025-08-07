Dịch sốt Chikungunya nguy hiểm lan rộng ở Trung Quốc

TPO - Chính quyền tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc) ngày 7/8 bắt đầu áp dụng các biện pháp chặt chẽ để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút Chikungunya do muỗi truyền, khi số ca nhiễm lên đến con số hàng nghìn người.

Một nhân viên phun thuốc muỗi ở Phật Sơn. (Ảnh: Hoàn cầu Thời báo)

Dịch sốt Chikungunya bùng phát tại thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông), nơi chiếm hơn một nửa trong số gần 8.000 ca nhiễm được báo cáo ở Trung Quốc.

Vi-rút Chikungunya thường gây sốt đột ngột, phát ban và đau khớp dữ dội. Mặc dù hiếm khi gây tử vong, nhưng các triệu chứng của bệnh này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Không giống như COVID-19, Chikungunya không lây truyền trực tiếp từ người sang người mà lây lan qua sinh vật trung gian là muỗi.

Các quan chức địa phương cho biết, những người nhiễm bệnh đang được cách ly tại các khu cách ly đặc biệt hoặc bệnh viện. Họ được yêu cầu nằm trên giường mắc màn để ngăn muỗi đốt bệnh nhân và lây lan vi-rút.

Chính quyền địa phương đã phát động một chiến dịch diệt muỗi quyết liệt, yêu cầu người dân loại bỏ nước tù đọng trong và xung quanh nhà. Nhân viên cộng đồng đang tiến hành kiểm tra từng nhà, và những người vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 nhân dân tệ.

Hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, hoạt động phun thuốc muỗi được tiến hành ở nhiều nơi. Máy bay không người lái đã được triển khai để xác định các địa điểm sinh sản tiềm năng của muỗi.

Ngoài ra, hàng ngàn con cá ăn muỗi đã được thả vào các ao hồ và các vùng nước tù đọng trên khắp thành phố. Chính quyền đã thả muỗi voi - một loài lớn có khả năng ăn ấu trùng muỗi nhiễm vi-rút - để làm giảm nguy cơ lây lan.

Chính quyền Quảng Đông cũng đã yêu cầu đăng ký tên thật khi mua bất kỳ loại thuốc nào liên quan đến các triệu chứng sốt Chikungunya, nhằm mục đích theo dõi và quản lý các trường hợp nhiễm bệnh hiệu quả hơn.

Khẩu hiệu kêu gọi thực hiện các biện pháp diệt muỗi ở Quảng Đông. (Ảnh: AP)

Sốt Chikungunya lần đầu tiên được phát hiện ở Tanzania vào những năm 1950 và kể từ đó đã gây ra các đợt bùng phát trên khắp Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ và Châu Âu.

Hôm 6/8, chính quyền huyện Thuận Đức (thành phố Phật Sơn) - vùng “nóng” nhất của dịch sốt Chikungunya - đã báo cáo 122 ca nhiễm mới. Từ ngày 29/7 đến 5/8, huyện Thuận Đức đã báo cáo lần lượt 408, 362, 312, 258, 192, 158, 135 và 122 ca nhiễm mới.

Theo chuyên gia Cesar Lopez-Camacho thuộc Đại học Oxford, đây dường như là đợt bùng phát dịch Chikungunya lớn nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc. "Điều đáng chú ý là vi-rút Chikungunya chưa từng xuất hiện ở Trung Quốc đại lục trước đây", Lopez-Camacho cho biết trong một tuyên bố. "Điều này cho thấy phần lớn dân số không có miễn dịch từ trước, khiến vi-rút dễ lây lan nhanh chóng hơn”.

Để hạn chế sự lan truyền của vi-rút, Mỹ đã khuyến cáo công dân nước này nên thận trọng hơn khi đến thăm tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, cũng như Bolivia và một số quốc đảo ở Ấn Độ Dương.