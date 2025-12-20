Ukraine tiến hành cuộc tấn công chưa có tiền lệ vào tàu chở dầu Nga

TPO - Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) tuyên bố đã tấn công một tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga trên vùng biển trung lập thuộc Địa Trung Hải.

Nguồn tin cho biết, sau một chiến dịch gồm nhiều giai đoạn, lực lượng đặc nhiệm của SSU đã tấn công tàu chở dầu Qendil bằng máy bay không người lái.

SSU cáo buộc Nga sử dụng tàu chở dầu này để lách lệnh trừng phạt, nên coi đây là mục tiêu hợp pháp.

Cuộc tấn công diễn ra cách lãnh thổ Ukraine hơn 2.000 km và được mô tả là chưa có tiền lệ.

Hình ảnh về cuộc tấn công. (Nguồn: Pravda)

Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, trên tàu không có bất kỳ hàng hóa nào.

Phía Ukraine khẳng định, cuộc tấn công đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu Qendil, nhưng không gây ra mối đe dọa nào đối với tình hình môi trường trong khu vực.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.