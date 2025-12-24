Reuters: Nhân chứng báo cáo nhiều tiếng nổ ở Mátxcơva

TPO - Nhiều tiếng nổ đã vang lên ở phía nam thủ đô Mátxcơva (Nga) sáng 24/12, tại địa điểm nơi tướng quân đội Nga Fanil Sarvarov bị ám sát trong một vụ đánh bom xe hồi đầu tuần.

Theo các nhân chứng, một chiếc xe đã phát nổ sáng 24/12 gần một đồn cảnh sát. Ít nhất hai người bị thương nặng.

Chính quyền Nga chưa bình luận về vụ việc.

Cũng tại địa điểm này hôm 22/12, tướng Sarvarov đã thiệt mạng khi một quả bom phát nổ dưới gầm chiếc xe hơi của ông, đúng lúc ông đang rời khỏi bãi đậu xe.

Cơ quan điều tra Nga đang truy tìm những người đứng đằng sau vụ việc.

Trung tướng Fanil Sarvarov (56 tuổi) là người đứng đầu bộ phận huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga.

Hiện trường vụ đánh bom khiến ông Sarvarov thiệt mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều quan chức Nga đã thiệt mạng kể từ sau khi xung đột với Ukraine bùng phát. Một số người bị ám sát trong các vụ đánh bom xe. Tình báo quân đội Ukraine xác nhận đứng đằng sau một số vụ việc.