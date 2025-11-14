Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Đặc vụ Nga phá âm mưu ám sát quan chức cấp cao

Minh Hạnh

TPO - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn thành công âm mưu ám sát nhằm vào một quan chức chính phủ cấp cao tại Mátxcơva.

1349233.jpg
(Ảnh minh họa: Tass)

Theo FSB, các đặc vụ nước ngoài đã lên kế hoạch ám sát quan chức nói trên khi ông viếng thăm mộ người thân tại Nghĩa trang Troyekurovskoye ở Mátxcơva.

Để thực hiện vụ tấn công, các đặc vụ đã chiêu mộ một người di cư bất hợp pháp từ một quốc gia Trung Á, hai công dân Nga đang vật lộn với chứng nghiện ma túy và một cư dân Ukraine bị truy nã.

Các nghi phạm đã sử dụng ứng dụng nhắn tin WhatsApp và Signal để liên lạc với đặc vụ nước ngoài và thảo luận về việc chuẩn bị cho vụ tấn công, tuyên bố cho biết.

Trong quá trình phá án, FSB đã thu giữ một camera được ngụy trang thành bình hoa mà các nghi phạm sử dụng để theo dõi địa điểm diễn ra vụ ám sát. FSB cho biết, thiết bị này được điều khiển từ xa và có thể truyền dữ liệu ra bên ngoài nước Nga.

Cơ quan an ninh Nga cảnh báo các cuộc tấn công tương tự đang được lên kế hoạch ở các khu vực khác của Nga, do đó người dân cần nâng cao cảnh giác. FSB nhấn mạnh, việc hợp tác bí mật với các cơ quan nước ngoài là "không thể chấp nhận được" và sẽ bị pháp luật trừng phạt.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Cơ quan An ninh Liên bang Nga #FSB #âm mưu ám sát

Xem thêm

Cùng chuyên mục