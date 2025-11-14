Đặc vụ Nga phá âm mưu ám sát quan chức cấp cao

TPO - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn thành công âm mưu ám sát nhằm vào một quan chức chính phủ cấp cao tại Mátxcơva.

(Ảnh minh họa: Tass)

Theo FSB, các đặc vụ nước ngoài đã lên kế hoạch ám sát quan chức nói trên khi ông viếng thăm mộ người thân tại Nghĩa trang Troyekurovskoye ở Mátxcơva.

Để thực hiện vụ tấn công, các đặc vụ đã chiêu mộ một người di cư bất hợp pháp từ một quốc gia Trung Á, hai công dân Nga đang vật lộn với chứng nghiện ma túy và một cư dân Ukraine bị truy nã.

Các nghi phạm đã sử dụng ứng dụng nhắn tin WhatsApp và Signal để liên lạc với đặc vụ nước ngoài và thảo luận về việc chuẩn bị cho vụ tấn công, tuyên bố cho biết.

Trong quá trình phá án, FSB đã thu giữ một camera được ngụy trang thành bình hoa mà các nghi phạm sử dụng để theo dõi địa điểm diễn ra vụ ám sát. FSB cho biết, thiết bị này được điều khiển từ xa và có thể truyền dữ liệu ra bên ngoài nước Nga.

Cơ quan an ninh Nga cảnh báo các cuộc tấn công tương tự đang được lên kế hoạch ở các khu vực khác của Nga, do đó người dân cần nâng cao cảnh giác. FSB nhấn mạnh, việc hợp tác bí mật với các cơ quan nước ngoài là "không thể chấp nhận được" và sẽ bị pháp luật trừng phạt.