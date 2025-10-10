Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái

Minh Hạnh

TPO - Một âm mưu tấn công nhằm vào các chính trị gia Bỉ, bao gồm cả Thủ tướng Bart de Wever, đã bị ngăn chặn. Trong quá trình khám xét nhà của các nghi phạm, cảnh sát đã phát hiện thiết bị nổ tự chế và dấu hiệu cho thấy nhóm này dự định sử dụng máy bay không người lái để thực hiện vụ tấn công.

skynews-bart-de-wever-belgium-70.jpg
Thủ tướng Bỉ Bart de Wever. (Ảnh: Sky News)

Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Annelies Verlinden cho biết, chiến dịch của cảnh sát đã ngăn chặn nhóm nghi phạm tiến hành một cuộc tấn công hôm 9/10.

Ba nghi phạm đã bị bắt giữ và đang bị cảnh sát thẩm vấn. Các nghi phạm chưa được xác định danh tính, nhưng được mô tả là "thanh niên", sinh năm 2001, 2002 và 2007. Cả ba đều sống tại thành phố Antwerp.

Trong quá trình khám xét nhà của các nghi phạm, cảnh sát đã phát hiện một thiết bị trông giống như một thiết bị nổ tự chế, một túi bi thép và dấu hiệu cho thấy nhóm này dự định sử dụng máy bay không người lái như một phần của cuộc tấn công.

“Có dấu hiệu cho thấy họ có ý định thực hiện một vụ tấn công khủng bố lấy cảm hứng từ thánh chiến nhằm vào các chính trị gia”, theo văn phòng công tố liên bang. “Đây là một phần của cuộc điều tra về âm mưu giết người, khủng bố”.

skynews-antwerp-belgium-police-7.jpg
skynews-bomb-disposal-police-704.jpg
skynews-police-antwerp-belgium-7.jpg
Cảnh sát phong tỏa một số khu vực để tiến hành cuộc điều tra. (Ảnh: Sky News)

Bình luận về vụ việc, Phó Thủ tướng Maxime Prevot viết trên mạng xã hội X: “Thông tin về một vụ tấn công được lên kế hoạch nhằm vào Thủ tướng Bart de Wever đã khiến nhiều người bị sốc”.

“Điều này cho thấy chúng ta đang phải đối mặt với một mối đe dọa khủng bố rất thực tế và chúng ta phải luôn cảnh giác", ông nói thêm.

Trong suốt thập kỉ qua, Bỉ đã phải đối mặt với các cuộc tấn công từ những người có liên quan đến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng như tình hình bất ổn gia tăng từ các băng đảng ma túy.

Tháng 3/2016, 32 người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom liều chết tại sân bay Brussels và trên tàu điện ngầm. IS đã nhận trách nhiệm về vụ việc.

Tháng 10/2023, một chiến binh Hồi giáo tự xưng đã bắn tử vong hai công dân Thụy Điển đang ở Brussels để xem một trận bóng đá quốc tế.

Minh Hạnh
Reuters, Sky News
#Bỉ #ám sát #Thủ tướng Bỉ #tấn công khủng bố

