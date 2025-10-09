Nội dung lá thư Tổng thống Mỹ Trump gửi Thủ tướng Charnvirakul về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư cho Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, bày tỏ mong muốn Thái Lan và Campuchia sẽ giải quyết những căng thẳng biên giới đang âm ỉ, ông Charnvirakul cho biết hôm 9/10.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: The Nation)

“Tổng thống Trump đã gửi thư cho tôi, bày tỏ mong muốn thấy cả hai nước - Thái Lan và Campuchia - đàm phán để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột”, ông Anutin phát biểu với các phóng viên ngày 9/10 tại Bangkok.

“Tôi sẽ trả lời ông ấy bằng lập trường của chúng tôi, và nếu Campuchia làm theo, Thái Lan sẵn sàng tuân thủ quy trình này”.

Thủ tướng Charnvirakul cho biết, Thái Lan sẵn sàng đàm phán nếu Campuchia rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới, rà phá mìn, trấn áp các đường dây lừa đảo qua mạng và di dời công dân khỏi vùng biên giới mà Thái Lan coi là của mình.

Campuchia cho biết công dân của họ đã sống ở các làng biên giới tranh chấp trong nhiều thập kỷ.

Căng thẳng lãnh thổ giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát vào tháng 7. Hai bên sau đó đã đồng ý ngừng bắn, với một thỏa thuận do Tổng thống Mỹ Trump tham gia làm trung gian.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet sau đó cho biết, ông đã đề cử tổng thống Mỹ cho giải Nobel Hòa bình, ghi nhận ông có "chính sách ngoại giao sáng tạo" giúp chấm dứt các cuộc đụng độ quân sự.

Ngày 8/10, khi được hỏi liệu việc Campuchia đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình có giúp Phnom Penh giành được lợi thế hay không, ông Anutin trả lời các phóng viên: “Tôi chỉ quan tâm đến lợi ích của Thái Lan, sự an toàn của người dân Thái Lan và chủ quyền quốc gia”.

“Nếu ai đó giành được giải thưởng thì tốt cho họ, nhưng điều đó không liên quan đến những gì Thái Lan sẽ làm”, ông nói. Mặc dù Thái Lan và Campuchia có chung đường biên giới, nhưng “người hòa giải đang ở một lục địa khác”.