Tiếng súng lại vang lên trên biên giới Thái Lan - Campuchia sau thỏa thuận ngừng bắn

Minh Hạnh

TPO - Quân đội Thái Lan và Campuchia đã đụng độ bằng súng và lựu đạn tại khu vực biên giới Đông Bắc Thái Lan. Đây là cuộc đụng độ đầu tiên giữa quân đội hai nước kể từ khi hai bên nhất trí ngừng bắn vào cuối tháng 7.

c5c6723ed9f540dea7134b6e2e3dd897-1.jpg
Binh lính Thái Lan tuần tra dọc biên giới Thái Lan - Campuchia tại tỉnh Sa Kaeo vào ngày 19/9. (Ảnh: EPA)

Người phát ngôn quân đội Thái Lan Winthai Suvaree ngày 27/9 cho biết đã nhận được báo cáo về việc các binh sĩ Campuchia “nổ súng vào khu vực Chong An Ma thuộc tỉnh Ubon Ratchathani”.

Theo ông Winthai, Lực lượng Đặc nhiệm Suranaree đã được đặt trong tình trạng báo động và được lệnh ứng phó phù hợp. Không có thương vong nào được ghi nhận từ phía Thái Lan.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, ban đầu quân đội Thái Lan đã bắn vũ khí hạng nhẹ và đạn súng cối vào căn cứ quân sự An She của Campuchia.

Quân đội Campuchia đang theo dõi sát sao tình hình và tuyên bố sẵn sàng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Minh Hạnh
Bloomberg
