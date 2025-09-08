Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Thủ tướng Campuchia gửi thư tới tân Thủ tướng Thái Lan, mong muốn nối lại quan hệ

Tú Linh

TPO - Thủ tướng Campuchia Hun Manet gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, bày tỏ lạc quan về mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng.

hun-manet.jpg
Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trong một lần gặp trước đây. Ảnh: Khmer Times

Trong thông điệp chính thức gửi tới Bangkok ngày 8/9, Thủ tướng Hun Manet cho rằng chiến thắng của ông Anutin vừa qua thể hiện "niềm tin mạnh mẽ vào sự lãnh đạo của ngài", đồng thời bày tỏ tin tưởng Thái Lan sẽ "đạt được những tiến bộ lớn hơn" dưới sự lãnh đạo của ông, báo Khmer Times đưa tin.

Nêu bật sự gắn kết chặt chẽ về địa lý, lịch sử và văn hóa giữa Campuchia và Thái Lan, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh tầm quan trọng của "hòa bình, chung sống hòa hợp và thịnh vượng chung" giữa hai dân tộc.

Ông bày tỏ hy vọng hai chính phủ có thể cùng nhau cải thiện mối quan hệ gặp nhiều căng thẳng trong những năm gần đây.

"Với cam kết chung của chúng ta trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, nhân dân hai nước chúng ta sẽ được hưởng thịnh vượng và phát triển trong hòa hợp và niềm vui", Thủ tướng Hun Manet viết.

Ông cam kết sẽ hợp tác với người đồng cấp Thái Lan để khôi phục lại trạng thái bình thường trong quan hệ song phương, xây dựng lại lòng tin và phát triển biên giới "hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng chung".

Ngày 5/9, ông Anutin – lãnh đạo đảng Bhumjaithai, được bầu làm thủ tướng thứ 32 của Thái Lan.

Ông thay thế bà Paetongtarn Shinawatra để lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á. Bà Paetongtarn bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm vì vụ bê bối rò rỉ nội dung cuộc nói chuyện qua điện thoại với lãnh đạo Campuchia về tranh chấp biên giới.

Ông Anutin rút khỏi liên minh cầm quyền của bà Paetongtarn sau khi ghi âm cuộc nói chuyện bị tiết lộ. Việc ông được bầu làm thủ tướng là một đòn giáng mạnh vào đảng Pheu Thai do cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra dẫn dắt. Ông Thaksin đã rời Thái Lan sang Dubai, nơi ông sống suốt 15 năm lưu vong trước khi trở về nước năm 2024.

Tú Linh
Khmer Times
#Thái Lan #Campuchia #Thủ tướng Campuchia #Hun Manet #Thủ tướng Thái Lan #Quan hệ Thái Lan - Campuchia

