Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Thái Lan có thủ tướng mới

Tú Linh

TPO - Quốc hội Thái Lan bầu ông Anutin Charnvirakul làm thủ tướng mới, sau khi bà Paetongtarn Shinawatra bị miễn nhiệm.

thai-lan.jpg
Ông Anutin Charnvirakul giành được đa số phiếu bầu trong cuộc đua vào vị trí thủ tướng Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Ông Anutin Charnvirakul giành được đa số phiếu bầu, đánh bại đối thủ Chaikasem Nitisiri của đảng Pheu Thai trong cuộc cạnh tranh vị trí thủ tướng đầu tiên tại quốc hội kể từ năm 2019.

Ông Anutin tuyên bố đã giành được 146 phiếu bầu từ đảng Bhumjaithai của ông và các đồng minh, trong khi đảng Nhân dân cho biết 143 nghị sĩ của họ cũng sẽ ủng hộ ông.

Là người thừa kế một gia tài kỹ thuật xây dựng, chính trị gia 58 tuổi từng đảm nhiệm vị trí phó thủ tướng, bộ trưởng nội vụ và bộ trưởng y tế, nhưng ông được biết đến nhiều nhất khi thực hiện lời hứa đưa ra năm 2022 về việc hợp pháp hóa cần sa. Chính sách đó hiện nay đang bị siết chặt, hạn chế đến mức chỉ dùng cho mục đích y tế.

Ông Anutin cũng từng phải xin lỗi sau khi cáo buộc người phương Tây phát tán virus gây đại dịch COVID-19.

Trước đây, ông Anutin ủng hộ liên minh của cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, nhưng đến mùa hè năm nay đã từ bỏ bà trong vụ tranh cãi biên giới với nước láng giềng.

Ngày 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết cho rằng hành vi của bà Paetongtarn vi phạm đạo đức công vụ và miễn nhiệm bà, chỉ sau 1 năm bà đảm nhận vị trí thủ tướng.

Cuộc bỏ phiếu tại quốc hội diễn ra khi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra thông báo sẽ bay đến Dubai.

Vị tỷ phú gây chia rẽ đã rời đi trên máy bay riêng vào chiều nay, để lại đảng Pheu Thai của gia đình ông trong tình trạng hỗn loạn.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng sớm nay, ông Thaksin cho biết ông rời Thái Lan để đi khám sức khỏe ở Singapore, nhưng phải chuyển hướng đến Dubai vì sân bay đóng cửa và sẽ "thăm bạn bè" ở đó cũng như gặp các bác sĩ chuyên khoa về hô hấp và chỉnh hình.

Tú Linh
CNA
#Thái Lan #Thủ tướng Thái Lan #Anutin Charnvirakul

Xem thêm

Cùng chuyên mục