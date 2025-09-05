Thái Lan có thủ tướng mới

TPO - Quốc hội Thái Lan bầu ông Anutin Charnvirakul làm thủ tướng mới, sau khi bà Paetongtarn Shinawatra bị miễn nhiệm.

Ông Anutin Charnvirakul giành được đa số phiếu bầu trong cuộc đua vào vị trí thủ tướng Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Ông Anutin Charnvirakul giành được đa số phiếu bầu, đánh bại đối thủ Chaikasem Nitisiri của đảng Pheu Thai trong cuộc cạnh tranh vị trí thủ tướng đầu tiên tại quốc hội kể từ năm 2019.

Ông Anutin tuyên bố đã giành được 146 phiếu bầu từ đảng Bhumjaithai của ông và các đồng minh, trong khi đảng Nhân dân cho biết 143 nghị sĩ của họ cũng sẽ ủng hộ ông.

Là người thừa kế một gia tài kỹ thuật xây dựng, chính trị gia 58 tuổi từng đảm nhiệm vị trí phó thủ tướng, bộ trưởng nội vụ và bộ trưởng y tế, nhưng ông được biết đến nhiều nhất khi thực hiện lời hứa đưa ra năm 2022 về việc hợp pháp hóa cần sa. Chính sách đó hiện nay đang bị siết chặt, hạn chế đến mức chỉ dùng cho mục đích y tế.

Ông Anutin cũng từng phải xin lỗi sau khi cáo buộc người phương Tây phát tán virus gây đại dịch COVID-19.

Trước đây, ông Anutin ủng hộ liên minh của cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, nhưng đến mùa hè năm nay đã từ bỏ bà trong vụ tranh cãi biên giới với nước láng giềng.

Ngày 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết cho rằng hành vi của bà Paetongtarn vi phạm đạo đức công vụ và miễn nhiệm bà, chỉ sau 1 năm bà đảm nhận vị trí thủ tướng.

Cuộc bỏ phiếu tại quốc hội diễn ra khi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra thông báo sẽ bay đến Dubai.

Vị tỷ phú gây chia rẽ đã rời đi trên máy bay riêng vào chiều nay, để lại đảng Pheu Thai của gia đình ông trong tình trạng hỗn loạn.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng sớm nay, ông Thaksin cho biết ông rời Thái Lan để đi khám sức khỏe ở Singapore, nhưng phải chuyển hướng đến Dubai vì sân bay đóng cửa và sẽ "thăm bạn bè" ở đó cũng như gặp các bác sĩ chuyên khoa về hô hấp và chỉnh hình.