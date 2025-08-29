Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bị bãi nhiệm

Minh Hạnh

TPO - Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã quyết định bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm đạo đức, chỉ một năm sau khi bà lên nắm quyền. Đây là một đòn giáng mạnh vào “triều đại chính trị Shinawatra”, có thể mở ra một giai đoạn hỗn loạn mới ở Thái Lan.

mt5nmlgm7jm6xcpi36nnjwiweq.jpg
Bà Paetongtarn Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

Bà Paetongtarn (39 tuổi), thủ tướng trẻ nhất Thái Lan, đã trở thành thủ tướng thứ sáu thuộc gia tộc Shinawatra hoặc được gia tộc này hậu thuẫn bị quân đội hoặc cơ quan tư pháp phế truất.

Trong phán quyết, tòa án cho biết bà Paetongtarn đã “vi phạm đạo đức” trong một cuộc điện thoại bị rò rỉ hồi tháng 6 với lãnh đạo Campuchia.

Bà Paetongtarn đã xin lỗi về cuộc gọi bị rò rỉ và cho biết bà chỉ muốn ngăn chặn một cuộc xung đột.

Theo Reuters, quyết định của tòa án mở đường cho việc quốc hội bầu ra một thủ tướng mới, một quá trình có thể kéo dài, với việc đảng Pheu Thai cầm quyền của bà Paetongtarn phải đối mặt với thách thức củng cố liên minh mong manh với đa số sít sao.

Điều công chúng quan tâm là ai sẽ thay thế bà Paetongtarn. Phó Thủ tướng Phumtham Wechayachai và nội các hiện tại sẽ giám sát chính phủ với tư cách tạm quyền cho đến khi một thủ tướng mới được Quốc hội bầu ra.

Có 5 người đủ điều kiện trở thành thủ tướng, trong đó chỉ có một người từ đảng Pheu Thai, là ông Chaikasem Nitisiri (77 tuổi), cựu bộ trưởng tư pháp, người khá kín tiếng.

Những ứng viên sáng giá khác bao gồm cựu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha và ông Anutin Charnvirakul - người từng rút đảng của mình khỏi liên minh của bà Paetongtarn vì cuộc gọi điện thoại bị rò rỉ.

Phán quyết này đẩy Thái Lan vào tình trạng bất ổn chính trị hơn nữa trong bối cảnh công chúng đang lo lắng về các cải cách bị đình trệ, và nền kinh tế mà ngân hàng trung ương dự kiến ​​chỉ tăng trưởng 2,3% trong năm nay.

Bất kỳ chính quyền tiềm năng nào của Pheu Thai cũng sẽ là một liên minh, có khả năng chỉ chiếm đa số mong manh và có thể phải đối mặt với những thách thức thường xuyên tại quốc hội từ phe đối lập.

"Việc bổ nhiệm một thủ tướng mới... sẽ rất khó khăn và có thể mất khá nhiều thời gian", Stithorn Thananithichot, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn, cho biết.

"Không dễ để tất cả các đảng phái thống nhất lợi ích của mình", ông nói. "Pheu Thai sẽ gặp bất lợi”.

Minh Hạnh
Reuters
#Thủ tướng Thái Lan #Paetongtarn Shinawatra #bãi nhiệm #bầu cử #gia tộc Shinawatra

