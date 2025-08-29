Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ đưa hệ thống tên lửa Typhon đến Nhật Bản

Minh Hạnh

TPO - Các quan chức Mỹ và Nhật Bản thông báo về một cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước, với việc triển khai tạm thời tên lửa tầm trung Typhon tại Nhật Bản, một động thái có thể khiến Trung Quốc tức giận.

160f2424502e1a9e778a2ed2d7b8a199.jpg
Bệ phóng tên lửa Typhon được thiết kế để bắn tên lửa đánh chặn SM-6 và tên lửa hành trình Tomahawk. (Ảnh: United24)

Hệ thống Typhon từng vấp phải sự chỉ trích gay gắt của Trung Quốc khi lần đầu tiên được triển khai tại Philippines vào năm 2024, cũng trong một cuộc tập trận.

Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản cho biết, hệ thống Typhon sẽ được triển khai đến Căn cứ Iwakuni trong khuôn khổ cuộc tập trận Resolute Dragon. Mục đích của việc này là tăng cường khả năng răn đe, năng lực ứng phó và các hoạt động tích hợp.

Hiện chưa rõ liệu hệ thống tên lửa này có được bắn thử trong khuôn khổ cuộc tập trận hay không.

Tên lửa SM-6 trên bệ phóng Typhon có thể tấn công các mục tiêu trên không hoặc trên biển ở khoảng cách hơn 200 km.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận Resolute Dragon sẽ diễn ra từ ngày 11/9 đến ngày 25/9.

Minh Hạnh
Reuters
