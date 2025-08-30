Chính trường Thái Lan bước vào cuộc đua tìm thủ tướng mới

TPO - Cuộc chạy đua thành lập chính phủ mới ở Thái Lan đã trở nên căng thẳng khi các đảng phái chính trị tranh thủ kêu gọi sự ủng hộ sau cú “ngã ngựa” của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra.

Ông Anutin Charnvirakul - lãnh đạo đảng Bhumjaithai. (Ảnh: Reuters)

Ông Anutin Charnvirakul, một doanh nhân chuyển sang làm chính trị gia, đã nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu cho vị trí lãnh đạo chính phủ mới sau khi đảng Bhumjaithai bảo thủ của ông đạt được thỏa thuận với đảng Nhân dân đối lập - nhóm lớn nhất trong Hạ viện 500 ghế.

Ông Anutin cho biết, ông đã sẵn sàng trở thành thủ tướng mới, và đảng của ông đã nhận được đủ sự ủng hộ từ các nghị sĩ để thành lập chính phủ tiếp theo.

Đảng Pheu Thai, được hậu thuẫn bởi gia tộc Shinawatra của bà Paetongtarn, cũng tuyên bố có đủ sự ủng hộ để duy trì quyền lực, mặc dù việc thiếu vắng đối tác đã phơi bày những rạn nứt trong nội bộ đảng. Pheu Thai cũng đang tìm kiếm sự ủng hộ của đảng Nhân dân, và cho biết họ sẵn sàng chấp nhận các điều kiện do đảng này đặt ra.

Cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Thái Lan để bầu ra thủ tướng mới dự kiến ​​sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5/9. Một ứng cử viên cần sự ủng hộ của 50 nghị sĩ trước khi Hạ viện có thể bỏ phiếu. Muốn đắc cử thủ tướng, ứng viên cần có sự ủng hộ của hơn một nửa trong số 492 thành viên hiện tại của Hạ viện - tương đương 247 phiếu thuận.

Bất kỳ liên minh nào lên nắm quyền tiếp theo đều khó có thể nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ tại quốc hội, điều này có khả năng dẫn đến sự tê liệt chính sách vào thời điểm triển vọng kinh tế của Thái Lan đang xấu đi.

Đảng Bhumjaithai của ông Anutin - đã rời khỏi liên minh của bà Paetongtarn vào tháng 6 - tuyên bố sẽ giải tán Quốc hội trong vòng bốn tháng nếu lên nắm quyền. Đảng cũng cam kết sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc sửa đổi Hiến pháp và thực hiện các bước cần thiết để giải quyết tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia - những điều kiện mà đảng Nhân dân đưa ra.

Đảng Bhumjaithai sẽ tìm cách thành lập một "chính phủ để điều hành đất nước trong giai đoạn khủng hoảng an ninh, kinh tế, thiên tai và xã hội này, tất cả đều đang ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân”. Mục tiêu của Bhumjaithai là đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, sau đó trả lại quyền lực cho người dân thông qua bầu cử.

Thái Lan hiện đang rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị mới, khi Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm bà Paetongtarn vì hành vi sai trái về đạo đức.

Bà Paetongtarn, giống như người tiền nhiệm Srettha Thavisin, chỉ tại vị khoảng một năm trước khi bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm. Được thành lập năm 1997, cơ quan này đã phế truất năm thủ tướng Thái Lan có liên hệ với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Ông Napon Jatusripitak, quyền điều phối viên Chương trình Nghiên cứu Thái Lan tại Viện Iseas-Yusof Ishak, cho biết: "Không có người kế nhiệm rõ ràng, Thái Lan có nguy cơ rơi vào bế tắc và khoảng trống lãnh đạo khi nước này đang phải đối mặt với bất ổn kinh tế từ chính sách thuế quan của Mỹ và căng thẳng với Campuchia”.

Việc bà Paetongtarn bị phế truất đặt ra nghi ngờ về thỏa thuận mà cha bà - ông Thaksin - đạt được với các đối thủ.

Thỏa thuận này đã giúp ông Thaksin trở về Thái Lan sau 15 năm lưu vong và mở đường cho đảng Pheu Thai thành lập chính phủ với các nhóm bảo thủ, vốn trước đây từng phản đối ông.

Tập đoàn kinh doanh hàng đầu Thái Lan cảnh báo rằng bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thành lập chính phủ mới đều có thể làm gián đoạn chi tiêu ngân sách và cản trở các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, cũng như giải quyết các vấn đề biên giới với Campuchia. Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan cho biết, tình hình bất ổn chính trị có thể làm gia tăng rủi ro cho nền kinh tế nước này, cũng như làm tổn hại đến niềm tin của nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.