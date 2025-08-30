Tổng thống Vladimir Putin: 'Nga và Trung Quốc thống nhất về tầm nhìn'

TPO - Nga và Trung Quốc “thống nhất trong tầm nhìn về một trật tự thế giới công bằng, đa cực”, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố trước thềm chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AP)

Trong một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã được công bố ngày 29/8, Tổng thống Nga Putin khắc họa quan hệ đối tác Mátxcơva - Bắc Kinh như “một lực lượng ổn định trên trường quốc tế”, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các vấn đề toàn cầu.

“Những trao đổi của chúng ta về các vấn đề quốc tế quan trọng cho thấy Mátxcơva và Bắc Kinh chia sẻ lợi ích chung rộng lớn và quan điểm tương đồng về các vấn đề cơ bản”, ông nói. “Chúng ta thống nhất trong tầm nhìn về việc xây dựng một trật tự thế giới công bằng, đa cực, tập trung vào các quốc gia thuộc nhóm đa số”.

“Là hai cường quốc hàng đầu ở Âu - Á, chúng ta không thể thờ ơ trước những thách thức và mối đe dọa mà lục địa của chúng ta và thế giới rộng lớn hơn đang phải đối mặt”, ông Putin nói, lưu ý rằng đây vẫn là “trọng tâm thường trực” của các cuộc đối thoại chính trị song phương. Ông cũng nhấn mạnh khái niệm của Nga về “một không gian chung an ninh bình đẳng và không thể chia cắt ở Âu - Á”, mà ông cho rằng phù hợp với Sáng kiến ​​An ninh Toàn cầu do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất.

Tổng thống Putin cho biết, chuyến thăm Trung Quốc của ông được xây dựng dựa trên thành công của chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga hồi tháng 5, đánh dấu kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã.

"Chủ tịch Tập Cận Bình luôn trân trọng lịch sử đất nước. Ông là lãnh đạo của một cường quốc thế giới, một người có ý chí mạnh mẽ, có tầm nhìn chiến lược và toàn cầu, luôn kiên định với cam kết bảo vệ lợi ích quốc gia", ông Putin nói.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Nga Putin sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 3/9, bắt đầu bằng việc ông tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, tiếp theo là các sự kiện mừng Ngày Chiến thắng tại Bắc Kinh.

Cũng tại thủ đô Trung Quốc, Tổng thống Putin sẽ hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, đầu tiên theo hình thức mở rộng với sự tham gia của các bộ trưởng chủ chốt và lãnh đạo doanh nghiệp, sau đó là hội đàm riêng. Nội dung thảo luận bao gồm an ninh khu vực, quan hệ với Mỹ, xung đột ở Ukraine và các hội nghị thượng đỉnh đa phương sắp tới. Bên lề hội nghị, Tổng thống Putin dự kiến ​​sẽ gặp gỡ lãnh đạo Iran, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác.