Khoa học

Google News

Tổng thống Mỹ Trump đặt mục tiêu vượt Trung Quốc trong cuộc đua trở lại Mặt trăng

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức hóa mục tiêu đưa con người trở lại Mặt trăng vào năm 2028 và bảo vệ không gian trước các mối đe dọa vũ khí.

ap25354128981690.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump giao lưu với khán giả sau khi phát biểu tại sự kiện ở Bắc Carolina ngày 19/12. (Ảnh AP)

Chính sách vũ trụ quan trọng đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump được nêu trong sắc lệnh ban hành ngày 20/12, ngay sau khi phi hành gia tỷ phú Jared Isaacman tuyên thệ nhậm chức giám đốc thứ 15 của NASA.

Ông Michael Kratsios - cố vấn khoa học trưởng của tổng thống, được giao nhiệm vụ điều phối chính sách không gian vũ trụ quốc gia.

Theo sắc lệnh “Bảo đảm ưu thế không gian của Mỹ”, Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo Mỹ có trách nhiệm xây dựng một chiến lược an ninh không gian, thúc đẩy nâng cao hiệu quả của các nhà thầu tư nhân và thử nghiệm các công nghệ phòng thủ tên lửa trong khuôn khổ chương trình “Vòm Vàng”.

Sắc lệnh đặt mục tiêu đưa con người lên Mặt trăng trước khi nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump kết thúcnăm 2028.

Yêu cầu này gợi nhớ chỉ thị năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, khi ông đặt mục tiêu đưa con người trở lại Mặt trăng vào năm 2024 - mốc thời gian mà khi đó nhiều người trong ngành đã cho là thiếu thực tế.

Những chậm trễ và trục trặc trong phát triển và thử nghiệm hệ thống phóng SLS của NASA và tàu Starship của SpaceX khiến mốc này liên tục bị lùi lại.

Trước đó, dưới thời Tổng thống Barack Obama, mục tiêu của NASA cũng là năm 2028.

Việc đưa phi hành gia lên Mặt trăng vào năm 2028 sẽ là bước đi đầu tiên trong chuỗi sứ mệnh thuộc chương trình Artemis của NASA, nhằm thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt trăng.

Mỹ đang cạnh tranh với Trung Quốc. Bắc Kinh đặt mục tiêu thực hiện chuyến đổ bộ Mặt trăng có người đầu tiên vào năm 2030.

Sắc lệnh vừa ban hành đặt mục tiêu “thiết lập các yếu tố ban đầu cho một tiền đồn thường trực ở Mặt trăng vào năm 2030”, sử dụng nguồn năng lượng hạt nhân.

Trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ hai, ông Trump nhiều lần nói về việc thực hiện sứ mệnh lên sao Hỏa, khi tỷ phú Elon Musk giữ vai trò cố vấn thân cận và phụ trách nhiệm vụ cải cách hiệu quả chính phủ. Ông Musk coi việc đưa con người lên hành tinh Đỏ là ưu tiên hàng đầu của SpaceX.

Tuy nhiên, trong năm nay, các nghị sĩ Mỹ đưa Mặt trăng trở lại trọng tâm, gây sức ép buộc ông Isaacman khi còn là ứng viên Giám đốc NASA phải tiếp tục chương trình Mặt trăng.

Ông Isaacman dự kiến có bài phát biểu đầu tiên trước toàn thể nhân viên NASA vào cuối tuần này. Ông cho biết ông tin rằng NASA nên theo đuổi đồng thời cả Mặt trăng và sao Hỏa, nhưng ưu tiên quay lại Mặt trăng để vượt Trung Quốc.

Mục tiêu đổ bộ Mặt trăng vào năm 2028 phụ thuộc rất lớn vào tiến độ phát triển của tàu đổ bộ khổng lồ Starship do SpaceX chế tạo. Dự án này từng bị lãnh đạo NASA trước đây chỉ trích là triển khai quá chậm.

Bình Giang
Reuters
#Mặt trăng #Chạy đua vũ khí #Cạnh tranh Mỹ - Trung

