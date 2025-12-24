Trung Quốc và Nhật Bản liên tiếp thất bại khi phóng tên lửa

TPO - Tầng 1 của tên lửa tái sử dụng Trường Chinh 12A “không được thu hồi thành công” trong chuyến bay vừa diễn ra, khi Trung Quốc đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với đối thủ SpaceX của tỷ phú Elon Musk.

Tên lửa được phóng ngày 23/12, từ bãi phóng thuộc vùng Tây Bắc Trung Quốc. Tầng 2 của tên lửa đã tiến vào quỹ đạo thành công như kế hoạch, Tập đoàn Khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) cho biết trong một tuyên bố.

Tên lửa Trường Chinh 12A rời bệ phóng. (Ảnh: CASC)

Đây là lần thứ hai Trung Quốc thử nghiệm thu hồi tầng đẩy của tên lửa để tái sử dụng cho các lần phóng tiếp theo.

Thông tin cụ thể về sự cố trong quá trình thu hồi tầng đẩy không được công bố. CASC cho biết họ đang tiến hành “đánh giá toàn diện toàn bộ quá trình thử nghiệm” và sẽ “nỗ lực tối đa để xác định nguyên nhân” của sự việc.

“Dù nhiệm vụ này chưa đạt được mục tiêu đề ra là thu hồi tầng 1 của tên lửa, nhưng đã thu thập được các dữ liệu kỹ thuật quan trọng trong điều kiện bay thực tế, tạo nền tảng quan trọng cho các lần phóng tiếp theo cũng như cho việc thu hồi tầng tên lửa một cách tin cậy”, CASC cho biết trong bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức.

Những năm gần đây, Trung Quốc phóng hàng chục tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo, nhưng vẫn chưa thành công với công nghệ tên lửa tái sử dụng. Nhiệm vụ này đòi hỏi tầng đẩy phải hạ cánh và thu hồi được sau khi phóng.

Hãng SpaceX đã làm chủ công nghệ này từ vài năm trước. Các công ty tên lửa tư nhân và doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc đang gấp rút thử nghiệm nhiều mẫu tên lửa tái sử dụng nội địa.

Tái sử dụng tầng đẩy giúp giảm chi phí phóng tên lửa, để có thể phóng vệ tinh lên không gian với giá rẻ hơn.

Tên lửa tái sử dụng Falcon 9 của SpaceX giúp Starlink đạt vị thế gần như độc quyền trên thị trường vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO).

Dù các công ty Trung Quốc đã đưa vài trăm vệ tinh LEO lên quỹ đạo trong những năm gần đây, Bắc Kinh sẽ khó bắt kịp Starlink nếu không phát triển được phiên bản hoạt động giống Falcon 9.

CASC – đơn vị phát triển tên lửa Trường Chinh 12A dài hơn 70m, là một tập đoàn nhà nước với hơn 100.000 nhân viên và là nhà thầu tên lửa chính của chương trình không gian Trung Quốc.

Tên lửa H3 của Nhật Bản rời bệ phóng. (Ảnh: JAXA)

Nhật Bản cũng vừa vấp phải thất bại trong cuộc đua vũ trụ. Tên lửa H3 của nước này không thể đưa vệ tinh dẫn đường QZS-5 vào quỹ đạo sau khi rời bệ phóng hôm 22/12. Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết nguyên nhân là do trục trặc động cơ.

Tên lửa H3 – dòng tên lửa chủ lực của Nhật Bản do Mitsubishi Heavy Industries chế tạo – từng thất bại trong lần phóng đầu tiên vào năm 2023, nhưng thành công trong 6 chuyến bay sau đó.

Tại Nhật Bản, một vụ phóng tên lửa thất bại thường dẫn đến nhiều tháng điều tra, có thể làm chậm tiến độ của chương trình không gian quốc gia.