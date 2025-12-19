Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Nhật Bản lại hủy phóng tên lửa vào phút chót

Bình Giang

TPO - Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) hủy phóng tên lửa H3, sau khi hệ thống kích hoạt dừng khẩn cấp ngay trước thời điểm bấm nút.

ten-lua.jpg
Tên lửa H3 của JAXA. (Ảnh: JiJi)

Tên lửa dự kiến mang theo vệ tinh Michibiki số 5, bay lên từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima.

Tại cuộc họp báo sau khi hủy phóng, JAXA cho biết tên lửa đã tự động dừng khẩn cấp sau khi phát hiện bất thường trong hệ thống làm mát của bệ phóng.

JAXA cho biết họ đang tiếp tục điều tra sự cố và chưa thể xác định thời điểm phóng lại. Cơ quan này cũng xác nhận không phát hiện hư hại ở cả tên lửa H3 lẫn vệ tinh Michibiki.

Đây là lần thứ 2 kế hoạch phóng tên lửa H3 không diễn ra như dự kiến. Vụ phóng ban đầu được lên lịch vào ngày 7/12, nhưng phải hoãn do phát hiện bất thường ở hệ thống đo lường bên trong của tầng tên lửa. JAXA cho biết họ đã kiểm tra và khắc phục vấn đề.

Vệ tinh nặng 1,8 tấn dự kiến sẽ trở thành một phần của Hệ thống vệ tinh bán thiên đỉnh (Quasi-Zenith Satellite System – QZSS) của chính phủ Nhật Bản. Tương tự hệ thống GPS của Mỹ, QZSS sẽ giúp nâng cao độ chính xác của định vị trên điện thoại thông minh và hệ thống dẫn đường ô tô.

Hiện có 5 vệ tinh Michibiki đang hoạt động, kết hợp với GPS của Mỹ và các hệ thống khác.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ phóng Michibiki số 7 vào tháng 2 năm tới, nhằm tiếp tục cải thiện độ chính xác của hệ thống định vị và xây dựng hệ thống 7 vệ tinh có thể hoạt động độc lập mà không phụ thuộc vào mạng định vị vệ tinh nước ngoài.

Mục tiêu của chính phủ Nhật là đưa hệ thống 7 vệ tinh vào vận hành đầy đủ trong năm 2026, sau đó tăng lên 11 vệ tinh trong tương lai.

Michibiki số 5 và số 6 được trang bị ăng-ten thử nghiệm hệ thống định vị chính xác cao mang tên ASNAV (Advanced Satellite Navigation system) do JAXA phát triển.

Theo JAXA, nếu các vệ tinh Michibiki trong tương lai được trang bị công nghệ này, độ chính xác định vị trong các thiết bị thu thông thường như điện thoại thông minh có thể được cải thiện từ tầm 5–10m hiện nay xuống khoảng 1m.

Bình Giang
Japan Times
#JAXA #Vệ tinh #Vệ tinh Nhật Bản #Định vị #GPS

