Hệ thống vệ tinh của tỷ phú Elon Musk chạm cột mốc đáng kinh ngạc

TPO - Hãng SpaceX vừa đạt được một cột mốc đáng kinh ngạc với chương trình Starlink, khi chính thức vượt mốc 10.000 vệ tinh được phóng lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp kể từ khi bắt đầu triển khai năm 2019.

Một vụ phóng vệ tinh của SpaceX. (Ảnh: SpaceX)

SpaceX vừa thực hiện phóng 2 tên lửa Falcon 9 thứ 131 và 132 trong năm 2025, từ cảng vũ trụ Canaveral ở Florida và Vandenberg ở California.

Vệ tinh được phóng từ California là vệ tinh thứ 10.000 của Starlink. Cột mốc này được xác nhận bởi công cụ theo dõi vệ tinh do nhà thiên văn học Jonathan McDowell phát triển.

Starlink thực hiện vụ phóng vệ tinh đầu tiên vào ngày 23/5/2019, đưa 60 vệ tinh đầu tiên lên quỹ đạo từ Canaveral bằng tên lửa Falcon 9.

Trong tổng số hơn 10.000 vệ tinh đang ở quỹ đạo, công cụ theo dõi cho thấy có 8.608 vệ tinh đang hoạt động, số còn lại bị hư hỏng, đã được loại ra khỏi quỹ đạo và cháy rụi trong bầu khí quyển.

SpaceX đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong quá trình phát triển chương trình Starlink phủ sóng internet toàn cầu, cung cấp dịch vụ cho hàng triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, ký kết được nhiều thỏa thuận thương mại quan trọng.

Hiện tại, Starlink đang hoạt động tại khoảng 150 quốc gia, vùng lãnh thổ và thị trường, hiện diện trên tất cả các châu lục.

Dịch vụ này đã có hơn 5 triệu khách hàng đăng ký trên toàn cầu, trong đó 2,7 triệu người mới tham gia trong vòng 1 năm qua. Starlink cũng đã cách mạng hóa kết nối internet trên máy bay thương mại, khi nhiều hãng hàng không lớn như Qatar Airways và United Airlines lắp đặt hệ thống Starlink trên một số máy bay để cung cấp kết nối ổn định hơn cho hành khách và phi hành đoàn.

SpaceX được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp phép phóng 12.000 vệ tinh Starlink, nhưng công ty dự định tăng lên hơn 30.000 vệ tinh, nhằm đưa internet tốc độ cao đến mọi nơi trên thế giới.