Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Nhóm Trung Quốc nêu đề xuất táo bạo về chòm vệ tinh cho toàn thế giới

Bình Giang

TPO - Nhóm nghiên cứu Trung Quốc vừa đề xuất các quốc gia hợp tác với nhau để thiết lập hệ thống vệ tinh chung, để cung cấp các dịch vụ thời gian thực cho mọi người trên Trái Đất và ngăn chặn tình trạng quá tải không gian.

Thay vì để các công ty và chính phủ thiết lập chòm vệ tinh riêng biệt, nhóm nghiên cứu Trung Quốc đề xuất lập một mạng lưới chung gồm khoảng 48.000 vệ tinh đa chức năng do AI điều khiển, được phối hợp thông qua một hệ thống đám mây quỹ đạo chung.

Nhóm nghiên cứu công tác tại Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng con số đó đủ để cung cấp internet, truyền thông, định vị và các dịch vụ khác cho 8 tỷ người trên thế giới, chỉ bằng một phần nhỏ so với số lượng vệ tinh được đăng ký để phóng.

ve-tinh.jpg
Mô phỏng mô hình kết nối toàn bộ vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất. (Nguồn: SCMP)

Nghiên cứu của họ được đăng trên tạp chí National Science Review số mới nhất.

Dự án do ông Yang Jun, một giáo sư về thiết bị vũ trụ, người đã có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về các hệ thống định vị vệ tinh của Trung Quốc, làm trưởng nhóm. Ông cho rằng hệ thống "chòm vệ tinh mở và chia sẻ", gọi tắt là OSSMC, có thể ví như "một mũi tên trúng hai đích".

Theo nhà nghiên cứu này, OSSMC không chỉ giải quyết tình trạng quá tải trên quỹ đạo thấp của Trái đất mà còn thúc đẩy tiếp cận công bằng các nguồn tài nguyên vũ trụ.

Ông Ma Xiaotian, một thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết hơn 1 triệu vệ tinh đã được đăng ký phóng trên toàn thế giới, dẫn đầu là một số dự án như Starlink của SpaceX, với mục tiêu phóng tới 42.000 vệ tinh.

Ông Ma nói với báo China Science Daily rằng phương pháp của OSSMC dựa trên hai đổi mới: một cuộc cách mạng phần cứng và một cuộc cách mạng dịch vụ.

Các vệ tinh truyền thống được ví như những hòn đảo biệt lập, mỗi hòn đảo phục vụ một số mục đích như thông tin liên lạc, định vị hoặc chụp ảnh. Nhóm nghiên cứu đề xuất chia chúng thành các bộ phận: cảm biến, mạng và bộ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI).

Những bộ phận này được kết nối để tạo thành hệ thống giống như máy tinh, giúp giảm đáng kể chi phí và tăng phạm vi phủ sóng. Theo ông Ma, các thử nghiệm cho thấy thiết kế như vậy có thể tăng phạm vi phủ sóng cảm biến lên 13 lần so với vệ tinh thông thường.

Lấy cảm hứng từ mô hình mạng internet toàn cầu, các nhà nghiên cứu đề xuất lập một đám mây quỹ đạo tập hợp tài nguyên vệ tinh và phân bổ một cách thông minh.

Thay vì chờ tín hiệu, vệ tinh có thể chủ động phản hồi yêu cầu của người dùng.

“Người dùng trên mặt đất có thể kết nối với điện thoại và truy cập dịch vụ vệ tinh theo yêu cầu, tương tự như gọi xe qua Uber hoặc DiDi", ông Ma nói.

Theo nhóm nghiên cứu, nếu ý tưởng này trở thành hiện thực, nó sẽ thay đổi cách sử dụng không gian, trong đó các vệ tinh hoạt động như máy tính vạn năng và các dịch vụ không gian được cung cấp như đám mây, tạo nên bước đột phá cơ bản so với mô hình "một vệ tinh, một chức năng" hiện nay.

Bình Giang
SCMP
#Chòm vệ tinh #Kết nối vệ tinh #Quỹ đạo Trái đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục