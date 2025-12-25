Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Chim quý hiếm sải cánh hơn 1m liên tiếp xuất hiện, 'hạ cánh' giữa khu dân cư ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những ngày gần đây, tại một khu dân cư ở TP.HCM liên tiếp ghi nhận các trường hợp chim quý hiếm bất ngờ xuất hiện gần nhà dân, thu hút sự chú ý của người dân và lực lượng chức năng.

Ngày 25/12, Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết vừa tiếp nhận 2 cá thể chim hồng hoàng do người dân tự nguyện giao nộp để đưa về nuôi dưỡng, chăm sóc.

604550557-1458098832344649-12274662301186548-n.jpg
Người dân thích thú đến xem con chim lạ.

Theo thông tin ban đầu, tối 22/12, anh Phùng Anh Tú (ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) đang lưu thông bằng xe máy thì bất ngờ phát hiện một con chim lớn sải cánh hơn 1 m sà xuống ngay trước đầu xe. Do chim không bay đi dù bị xua đuổi, người này nghi chim bị thương nên đưa về chăm sóc và trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM xác định đây là chim hồng hoàng, loài chim thuộc nhóm IB – động vật nguy cấp, quý, hiếm theo quy định.

Cá thể chim nặng khoảng 2,7 kg đã được người dân tự nguyện bàn giao cho cơ quan kiểm lâm để cứu hộ, chăm sóc theo đúng quy định.

600343424-1189276810070836-4488194539254401569-n.jpg
Hình ảnh con chim lạ thuộc nhóm động vật quý hiếm.

Đáng chú ý, chỉ một ngày sau, tại cùng khu vực, một cá thể chim lớn khác tiếp tục bay vào khuôn viên nhà dân. Người phát hiện đã cho chim uống nước, ăn trái cây để đảm bảo sức khỏe, đồng thời báo chính quyền địa phương và kiểm lâm. Do thời điểm phát hiện vào ban đêm, lực lượng chức năng hướng dẫn người dân tạm thời chăm sóc và chờ tiếp nhận.

Theo lực lượng kiểm lâm, việc chim quý hiếm liên tiếp xuất hiện trong khu dân cư có thể do lạc đàn, kiệt sức hoặc môi trường sống tự nhiên bị thu hẹp. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nuôi nhốt, mua bán hay tự ý thả các loài động vật hoang dã quý hiếm mà cần báo ngay cho kiểm lâm để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

Việc người dân chủ động giao nộp các cá thể chim quý hiếm được đánh giá là hành động tích cực, góp phần bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

Nguyễn Dũng
#chim quý hiếm #TP.HCM #hồng hoàng #động vật nguy cấp #bảo vệ động vật #kiểm lâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục