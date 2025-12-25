Chim quý hiếm sải cánh hơn 1m liên tiếp xuất hiện, 'hạ cánh' giữa khu dân cư ở TPHCM

TPO - Những ngày gần đây, tại một khu dân cư ở TP.HCM liên tiếp ghi nhận các trường hợp chim quý hiếm bất ngờ xuất hiện gần nhà dân, thu hút sự chú ý của người dân và lực lượng chức năng.

Ngày 25/12, Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết vừa tiếp nhận 2 cá thể chim hồng hoàng do người dân tự nguyện giao nộp để đưa về nuôi dưỡng, chăm sóc.

Người dân thích thú đến xem con chim lạ.

Theo thông tin ban đầu, tối 22/12, anh Phùng Anh Tú (ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) đang lưu thông bằng xe máy thì bất ngờ phát hiện một con chim lớn sải cánh hơn 1 m sà xuống ngay trước đầu xe. Do chim không bay đi dù bị xua đuổi, người này nghi chim bị thương nên đưa về chăm sóc và trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM xác định đây là chim hồng hoàng, loài chim thuộc nhóm IB – động vật nguy cấp, quý, hiếm theo quy định.

Cá thể chim nặng khoảng 2,7 kg đã được người dân tự nguyện bàn giao cho cơ quan kiểm lâm để cứu hộ, chăm sóc theo đúng quy định.

Hình ảnh con chim lạ thuộc nhóm động vật quý hiếm.

Đáng chú ý, chỉ một ngày sau, tại cùng khu vực, một cá thể chim lớn khác tiếp tục bay vào khuôn viên nhà dân. Người phát hiện đã cho chim uống nước, ăn trái cây để đảm bảo sức khỏe, đồng thời báo chính quyền địa phương và kiểm lâm. Do thời điểm phát hiện vào ban đêm, lực lượng chức năng hướng dẫn người dân tạm thời chăm sóc và chờ tiếp nhận.

Theo lực lượng kiểm lâm, việc chim quý hiếm liên tiếp xuất hiện trong khu dân cư có thể do lạc đàn, kiệt sức hoặc môi trường sống tự nhiên bị thu hẹp. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nuôi nhốt, mua bán hay tự ý thả các loài động vật hoang dã quý hiếm mà cần báo ngay cho kiểm lâm để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

Việc người dân chủ động giao nộp các cá thể chim quý hiếm được đánh giá là hành động tích cực, góp phần bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.