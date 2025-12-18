Appier tổ chức thành công Roadshow Tác nhân AI tại Việt Nam

Trao quyền cho các nhà tiếp thị bằng một đối tác AI giúp nâng cao hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng dựa trên ROI

Appier (TSE: 4180) công bố kết thúc thành công Roadshow Agentic AI tại Việt Nam, giới thiệu bộ giải pháp AI Agent hỗ trợ quảng cáo – tiếp thị tự động, đa kênh, giúp thương hiệu ra quyết định nhanh hơn và đạt ROI có thể đo lường.

Sự kiện có bài phát biểu quan trọng của bà Thái Vân Linh, Giám đốc điều hành Skills Bridge, cùng các phần trình bày kịch bản, các trường hợp ứng dụng và demo trực tiếp Tác nhân AI của Appier xuyên suốt hành trình khách hàng. PNJ Group cũng chia sẻ câu chuyện hợp tác với Appier nhằm tăng gắn kết khách hàng và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Ông Bryan Huan, Phó Chủ tịch phụ trách Giải pháp doanh nghiệp tại Appier, chia sẻ góc nhìn về cách AI đang tái định hình mô hình làm việc - từ các công cụ phần mềm truyền thống sang dịch vụ Tác nhân AI, trong đó trí tuệ được tích hợp sẵn. Ông cho biết: "Bằng cách tận dụng "hào dữ liệu" độc quyền rộng lớn mà Appier xây dựng trong suốt 13 năm cùng phương pháp tối ưu đa dạng của chúng tôi, các thương hiệu có thể ủy thác các chiến dịch dựa trên mục tiêu và mở rộng đáng kể khả năng của AI dự đoán và AI tạo sinh để triển khai các chiến lược hướng đến ROI xuyên suốt hành trình khách hàng".

Bà Thái Vân Linh, Giám đốc điều hành của Skills Bridge, nhấn mạnh rằng việc ứng dụng Tác nhân AI không hề khó - thay vào đó, đây chính là thời điểm để các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi. Bà nhận định: "Vai trò của con người sẽ dịch chuyển từ thực thi sang giám sát khi các hệ thống thông minh mở rộng năng suất, và doanh nghiệp sẽ tiến hóa từ mô hình lấy con người làm trung tâm sang mô hình lấy máy móc làm trung tâm, với con người giữ vai trò chỉ huy. Khi năng lực tính toán - chứ không phải quy mô nhân sự - ngày càng thúc đẩy tăng trưởng, điều này càng nhấn mạnh chủ đề chính là tận dụng AI để làm được nhiều hơn với ít nguồn lực hơn".

Ông Nguyễn Song Toàn, Trưởng bộ phận Tiếp thị trực tuyến tại PNJ Group, chia sẻ: "Bằng cách kết hợp video kể chuyện với carousel chương trình khuyến mãi theo mùa và sử dụng khả năng nhắm mục tiêu giá trị cao của Appier để tiếp cận các nhóm khách hàng ngách - như những người đang chủ động tìm mua kim cương - chúng tôi đạt được CTR cao hơn 56% và giảm CPC tới 82%. Director Agent tiếp tục thúc đẩy kết quả vượt trội bằng cách tạo video thương mại theo thời gian thực, giúp rút ngắn đáng kể chu kỳ sản xuất vốn kéo dài 2–3 tháng, đồng thời tôn vinh tay nghề chế tác tinh xảo của PNJ và thổi hồn vào các bộ sưu tập của chúng tôi.Tác nhân giám đốc (director agent) tiếp tục đẩy nhanh kết quả bằng cách tạo ra các video thương mại thời gian thực, giảm chu kỳ sản xuất điển hình 2 đến 3 tháng trong khi nêu bật sự khéo léo của PNJ và mang lại sự sinh động cho các bộ sưu tập của chúng tôi".

Tám Tác nhân AI nâng cấp của Appier vận hành trên Advertising Cloud, Personalization Cloud và Data Cloud, thống nhất theo tầm nhìn “Một dữ liệu. Một trải nghiệm. Một thế giới tác nhân”. Các tác nhân được thiết kế theo nhu cầu thực tế, có cơ chế kiểm chứng, tự tối ưu và đảm bảo độ tin cậy; khi kết nối, chúng giúp doanh nghiệp triển khai quy trình tự chủ liền mạch, kiểm soát rủi ro AI và mở rộng hiệu quả.

Đám mây quảng cáo: Nâng tầm sáng tạo và hiệu suất

Tác nhân Coding của Appier tự động tạo video tương tác và quảng cáo có thể phát, giúp người tiêu dùng trải nghiệm trước sản phẩm và tăng chuyển đổi; Tác nhân Direct nhanh chóng sản xuất quảng cáo, video thương hiệu và tài sản tương tác với phong cách, tuân thủ được kiểm soát; còn Tác nhân ROI ứng dụng Media Mix Modeling để kiểm tra gia tăng, làm rõ hiệu quả nhân quả và tối ưu tác động, doanh thu.

Đám mây Cá nhân hóa: Thúc đẩy tương tác và doanh số

Dựa trên chuyên môn ngành và dữ liệu thương hiệu, Campaign Agent tự động học hỏi và tối ưu chiến dịch từ lập kế hoạch đến triển khai; Sales Agent hoạt động như nhân viên bán hàng số 24/7, phát hiện ý định và gợi ý sản phẩm để tăng chuyển đổi, giá trị đơn; còn Service Agent hỗ trợ thời gian thực theo tri thức thương hiệu, nâng cao giữ chân và lòng trung thành khách hàng.

Đám mây dữ liệu: Tăng tốc phân tích chuyên sâu và tăng trưởng

Audience Agent cung cấp chiến lược phân khúc dự đoán và tiếp cận khách hàng giá trị cao để mở rộng doanh thu; Insight Agent chuyển dữ liệu thời gian thực thành thông tin trực quan, có thể hành động, hỗ trợ ra quyết định và các tác nhân khác; đồng thời Data Quality Booster chuẩn hóa, làm giàu dữ liệu, nâng cao độ chính xác AI và nền tảng ra quyết định.

Tám tác nhân AI tiếp thị chuyên biệt được giới thiệu tại roadshow sẽ hỗ trợ toàn bộ vòng đời tiếp thị và sẽ được cung cấp với mức giá linh hoạt để cho phép các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô có thể áp dụng. Truy cập trang web Appier để đặt lịch demo và theo dõi Appier trên LinkedIn để cập nhật thông tin mới nhất.