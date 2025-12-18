Tập đoàn VNPT thành lập công ty về AI

Doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo của VNPT quy tụ 200 nhân sự với hạ tầng dữ liệu lớn, phát triển hơn 100 mô hình AI chuyên biệt thời gian qua.

Ngày 18/12/2025, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2026, Tập đoàn VNPT chính thức ra mắt Công ty VNPT AI.

Công ty sẽ tập trung nguồn lực phát triển trí tuệ nhân tạo – một trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn đã được Đảng và Nhà nước xác định trong nhiều chủ trương lớn.

Theo đại diện của VNPT, việc thành lập VNPT AI diễn ra trong bối cảnh hệ thống chính sách và hành lang pháp lý về AI ngày càng hoàn thiện, tiêu biểu như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 127/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, đặc biệt là Luật Trí tuệ nhân tạo vừa được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025.

VNPT AI quy tụ hơn 200 chuyên gia, kỹ sư AI và khoa học dữ liệu, được đào tạo bài bản từ các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước, trưởng thành từ các bài toán thực tiễn.

Đội ngũ này góp phần đưa công nghệ AI của VNPT tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời bảo đảm tính phù hợp với điều kiện, nhu cầu đặc thù của Việt Nam và cũng sẽ giúp VNPT AI hoàn thành sứ mệnh của mình trong thực thi Chiến lược AI của VNPT.

VNPT AI được phát triển dựa trên nền tảng đầu tư bài bản trong nhiều năm, bao gồm hạ tầng dữ liệu lớn với dung lượng 20 petabyte, năng lực xử lý gần 20 terabyte dữ liệu mỗi ngày cùng hệ sinh thái sản phẩm, hạ tầng tính toán hiệu năng cao quy mô hàng trăm petaflops và liên tục được mở rộng sẽ là điều kiện then chốt để VNPT AI phát triển các mô hình AI quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu triển khai ở tầm quốc gia.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm chia sẻ, việc thành lập VNPT AI thể hiện quyết tâm của Tập đoàn trong việc tập trung năng lực AI, phục vụ định hướng chuyển đổi theo mô hình ‘Data Driven, AI-first’, đồng thời góp phần bảo đảm chủ quyền số, giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng công nghệ bên ngoài trong những lĩnh vực then chốt.”

Thực tế, VNPT đã phát triển hơn 100 mô hình AI chuyên biệt, xử lý trên 2 tỷ lượt yêu cầu, phục vụ khoảng 40 triệu người dân, đồng hành cùng hơn 200 doanh nghiệp và nhiều cơ quan nhà nước trên cả nước.