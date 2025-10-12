Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Vệ tinh của tỷ phú Elon Musk liên tục rụng, gây lo ngại về hội chứng nguy hiểm

Bình Giang

TPO - Các vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk liên tục rơi từ bầu trời xuống Trái đất, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra hiện tượng gọi là hội chứng Kessler.

screen-shot-2025-10-11-at-103417-pm.png
Hiện có khoảng 8.475 vệ tinh Starlink đang quay quanh Trái đất

Starlink thiết lập mạng lưới gồm hàng ngàn vệ tinh nhỏ trên quỹ đạo thấp của Trái đất để cung cấp dịch vụ internet trên toàn thế giới.

Công nghệ này giúp cung cấp tín hiệu cho người dân ở những nơi khó tiếp cận bằng công nghệ phát sóng mặt đất.

Tuy nhiên, phương pháp này có điều gì đó không ổn, khi có tới 4 vệ tinh được ghi nhận rơi trở lại Trái đất mỗi ngày. Các mảnh vỡ đã được phát hiện rơi xuống bang California (Mỹ).

Điều này làm gia tăng nỗi lo về rủi ro an toàn khi các vệ tinh rời khỏi quỹ đạo. Một số người lo ngại lý thuyết hội chứng Kessler sẽ trở thành hiện thực, từ đó có thể gây ra thảm họa cho con người.

Năm 1978, hai nhà khoa học NASA Donald Kessler và Burton Cour-Palais đưa ra giả thuyết về hội chứng Kessler, cho rằng những vật thể quay quanh Trái đất ở khoảng cách gần sẽ trở nên quá đông đúc đến mức có thể gây ra va chạm dây chuyền, khiến các vệ tinh bị phá huỷ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp dịch vụ, từ sản xuất nông nghiệp, kết nối internet, du lịch quốc tế đến tín hiệu điện thoại.

Trong trường hợp xấu nhất, khu vực không gian được gọi là quỹ đạo thấp của Trái đất sẽ không còn chỗ cho những vệ tinh mới, vì rất nhiều mảnh vỡ bay vèo vèo xung quanh hành tinh của con người.

Đến thời điểm hiện tại, ước tính có khoảng 8.475 vệ tinh Starlink đang quay quanh Trái đất, chiếm một tỷ lệ rất lớn trong tổng số khoảng 12.000 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo và khoảng 20.000 vật thể không gian khác.

Tỷ phú Elon Musk cho biết kế hoạch của ông là tăng số lượng vệ tinh Starlink lên 40.000, tức là gấp hơn 4 lần số lượng hiện tại.

Đến nay đã có hàng chục ngàn mảnh vỡ trôi nổi trong không gian. Với khoảng 4 vệ tinh bắt đầu rời khỏi quỹ đạo mỗi ngày, rất có thể số lượng mảnh vỡ sẽ tăng lên và lượng rác vũ trụ ngày càng nhiều.

Các vệ tinh Starlink được thiết kế để hoạt động trong khoảng 5 năm và được cho là sẽ bốc cháy khi quay trở lại bầu khí quyển Trái đất, nhưng chỉ có thời gian mới có thể trả lời liệu quá trình này có xảy ra sự cố gì hay không.

