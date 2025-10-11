Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Lần đầu tiên chụp được hình ảnh hai hố đen quay quanh nhau

Bình Giang

TPO - Quan sát từ hệ thống kính viễn vọng vô tuyến phát hiện bằng chứng trực quan đầu tiên về sự tồn tại của các cặp hố đen. Lần đầu tiên các nhà thiên văn học chụp được hình ảnh hai hố đen quay quanh nhau.

cap-ho-den.jpg
Hình ảnh đồ họa về cặp hố đen quay quanh nhau trong vũ trụ. (Nguồn: Livescience)

Các kính viễn vọng trên mặt đất và trong không gian sử dụng dao động yếu của ánh sáng vô tuyến đã phát hiện cặp hố đen quay quanh nhau ở vị trí cách Trái đất khoảng 5 tỷ năm ánh sáng.

Hố đen nhỏ hơn được chụp lại với một luồng hạt chuyển động gần bằng tốc độ ánh sáng xoắn quanh như dòng nước túa ra từ vòi tưới vườn.

Hố đen lớn hơn tạo ra một đài phun được gọi là blazar OJ287, được ví như quái vật siêu khổng lồ với khối lượng lớn hơn Mặt trời khoảng 18 tỷ lần.

Phát hiện này được nhóm nghiên cứu công bố trên Tạp chí Vật lý Thiên văn số ra tháng này.

"Lần đầu tiên, chúng tôi đã chụp được hình ảnh hai hố đen quay quanh nhau. Trong hình ảnh, các hố đen được xác định bởi luồng hạt mạnh mà chúng phát ra.

Bản thân các hố đen có màu đen hoàn hảo, nhưng chúng tôi phát hiện nhờ các luồng hạt hoặc lớp khí phát sáng bao quanh hố đen", nhà thiên văn học Mauri Valtonen, công tác tại Đại học Turku ở Phần Lan và là một tác giả của, cho biết.

Các hố đen sinh ra từ sự sụp đổ của những ngôi sao khổng lồ và lớn lên bằng cách hấp thụ khí, bụi, các ngôi sao và hố đen khác.

Trong hố đen, ma sát khiến vật chất chuyển động hình xoắn ốc trong miệng chúng nóng lên và phát ra ánh sáng mà kính viễn vọng có thể phát hiện, biến chúng thành cái gọi là nhân thiên hà hoạt động (AGN).

Các nhà thiên văn học trước đây từng chụp ảnh những ngôi sao khổng lồ siêu lớn ở trung tâm dải ngân hà chứa Trái đất và trong thiên hà Messier 87 gần đó.

Dựa vào sóng hấp dẫn, các nhà thiên văn học đã tìm được nhiều bằng chứng cho thấy sự tồn tại của các cặp hố đen và sự hợp nhất của chúng.

Tuy nhiên, dù giới khoa học từ lâu đã nghi ngờ rằng OJ287 chứa một cặp hố đen quay quanh nhau, kính thiên văn vẫn chưa đủ độ phân giải để phân biệt rõ.

Bình Giang
Livescience
#Hố đen #Thiên văn học #Cặp hố đen #vũ trụ #kính thiên văn

Xem thêm

Cùng chuyên mục