Lần đầu tiên chụp được hình ảnh hai hố đen quay quanh nhau

TPO - Quan sát từ hệ thống kính viễn vọng vô tuyến phát hiện bằng chứng trực quan đầu tiên về sự tồn tại của các cặp hố đen. Lần đầu tiên các nhà thiên văn học chụp được hình ảnh hai hố đen quay quanh nhau.

Hình ảnh đồ họa về cặp hố đen quay quanh nhau trong vũ trụ. (Nguồn: Livescience)

Các kính viễn vọng trên mặt đất và trong không gian sử dụng dao động yếu của ánh sáng vô tuyến đã phát hiện cặp hố đen quay quanh nhau ở vị trí cách Trái đất khoảng 5 tỷ năm ánh sáng.

Hố đen nhỏ hơn được chụp lại với một luồng hạt chuyển động gần bằng tốc độ ánh sáng xoắn quanh như dòng nước túa ra từ vòi tưới vườn.

Hố đen lớn hơn tạo ra một đài phun được gọi là blazar OJ287, được ví như quái vật siêu khổng lồ với khối lượng lớn hơn Mặt trời khoảng 18 tỷ lần.

Phát hiện này được nhóm nghiên cứu công bố trên Tạp chí Vật lý Thiên văn số ra tháng này.

"Lần đầu tiên, chúng tôi đã chụp được hình ảnh hai hố đen quay quanh nhau. Trong hình ảnh, các hố đen được xác định bởi luồng hạt mạnh mà chúng phát ra.

Bản thân các hố đen có màu đen hoàn hảo, nhưng chúng tôi phát hiện nhờ các luồng hạt hoặc lớp khí phát sáng bao quanh hố đen", nhà thiên văn học Mauri Valtonen, công tác tại Đại học Turku ở Phần Lan và là một tác giả của, cho biết.

Các hố đen sinh ra từ sự sụp đổ của những ngôi sao khổng lồ và lớn lên bằng cách hấp thụ khí, bụi, các ngôi sao và hố đen khác.

Trong hố đen, ma sát khiến vật chất chuyển động hình xoắn ốc trong miệng chúng nóng lên và phát ra ánh sáng mà kính viễn vọng có thể phát hiện, biến chúng thành cái gọi là nhân thiên hà hoạt động (AGN).

Các nhà thiên văn học trước đây từng chụp ảnh những ngôi sao khổng lồ siêu lớn ở trung tâm dải ngân hà chứa Trái đất và trong thiên hà Messier 87 gần đó.

Dựa vào sóng hấp dẫn, các nhà thiên văn học đã tìm được nhiều bằng chứng cho thấy sự tồn tại của các cặp hố đen và sự hợp nhất của chúng.

Tuy nhiên, dù giới khoa học từ lâu đã nghi ngờ rằng OJ287 chứa một cặp hố đen quay quanh nhau, kính thiên văn vẫn chưa đủ độ phân giải để phân biệt rõ.