Khoa học

Google News

Loài cá quen thuộc ở châu Á khiến cả Tổng thống Mỹ Trump bận tâm

Bình Giang

TPO - Một loài cá chép hung dữ đến từ châu Á đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đối thủ chính trị từ đảng Dân chủ tìm được tiếng nói chung.

ca-chep.jpg
Cá chép châu Á bị coi là sinh vật xâm lấn. (Ảnh: Treehugger)

Cá chép châu Á - bị gọi là cá chép xâm lấn, được đưa đến Mỹ từ những năm 1970. Kể từ đó, chúng chưa bao giờ ngừng sinh sôi, và ăn gần như tất cả mọi thứ trên đường đi.

"Chúng là những cỗ máy ăn thịt", nhà sinh vật học Trisiah Tugade, làm việc tại chương trình cá chép xâm lấn của Canada, cho biết. Bà và nhóm của mình thường đến sông Grand để tìm những loài cá mà họ lo ngại sẽ tàn phá Ngũ Đại Hồ.

Vì có thể ăn lượng thức ăn tương đương 40% trọng lượng cơ thể mỗi ngày, cá chép xâm lấn ban đầu được coi là một công cụ để kiểm soát tảo gây hại trong các khu vực được khoanh vùng, như ao nuôi trồng thủy sản.

Tuy nhiên, chúng đã thoát ra ngoài, có thể trong các trận lũ lụt, và di chuyển về phía bắc, làm dấy lên nỗi lo loài ăn thịt này sẽ thống trị Ngũ Đại Hồ - hệ thống nước ngọt lớn nhất thế giới tính theo diện tích bề mặt.

Vấn đề đó khiến cả Tổng thống Donald Trump phải chú ý và gọi chúng là "mối đe dọa".

Hằng năm, các chuyên gia Canada triển khai nhiều hoạt động để truy tìm cá chép trong các nhánh Ngũ Đại Hồ, nơi có môi trường thuận lợi cho việc sinh sản và kiếm ăn.

Trên sông Grand, bà Tugade và đồng nghiệp Alex Price giám sát hoạt động đánh cá bằng điện. Kể từ khi chương trình được triển khai năm 2012, đến nay mới có vài chục con cá chép xâm lấn được bắt tại vùng biển Canada.

James Hall, chủ doanh nghiệp câu cá thể thao Hall'emin, cho biết ông là một trong những người đầu tiên bắt được một con cá chép châu Á.

"Tôi đã tự hỏi đó là con gì, nhưng tôi biết nó là loài gì đó khác biệt", ông cho biết. Hall đã ướp lạnh con cá và gọi đến đường dây nóng về cá chép của chính phủ.

Cá chép xâm lấn mỗi năm đẻ hàng trăm nghìn trứng.

Ngũ Đại Hồ là nơi các đảng phái chính trị Mỹ tìm được tiếng nói chung. Bảo vệ khu vực này khỏi các loài xâm lấn trở thành vấn đề ưu tiên của lưỡng đảng tại các tiểu bang ven biển, bao gồm một số bang chiến trường trong bầu cử như Michigan, Ohio, Pennsylvania và Wisconsin.

Bản ghi nhớ của Nhà Trắng vào tháng 5 cho thấy Tổng thống Trump ủng hộ các nỗ lực chống lại "mối đe dọa kinh tế và sinh thái từ cá chép xâm lấn".

Mỹ và Canada trước đây hợp tác chặt chẽ để chống các loài xâm lấn. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại và việc ông Trump đe dọa sáp nhập Canada khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Đầu năm nay, nhà lãnh đạo Mỹ nói với cựu Thủ tướng Justin Trudeau rằng ông muốn sửa đổi hiệp ước quản lý Ngũ Đại Hồ.

Các nhà khoa học lo ngại rằng căng thẳng này có thể khiến cuộc chiến chống lại loài cá chép xâm lấn thất bại, gây ra hậu quả vừa thảm khốc vừa khó lường với môi trường khu vực.

Bình Giang
Japan Times
#Cá chép xâm lấn #Cá chép châu Á #Sinh vật ngoại lai #Mỹ #Canada #Ngũ đại hồ

