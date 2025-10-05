Tỷ phú Jeff Bezos gây kinh ngạc với ý tưởng lớn trong không gian

TPO - Tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, vừa dự đoán rằng các trung tâm dữ liệu lớn sẽ được xây dựng trên không gian trong vòng 10 - 20 năm tới, và năng lượng mặt trời sẵn có sẽ giúp những trung tâm như vậy vận hành hiệu quả hơn hơn so với trên Trái đất.

Tỷ phú Jeff Bezos. (Ảnh: Getty)

Phát biểu tại Tuần lễ Công nghệ Ý ở Turin ngày 4/10, ông Bezos so sánh sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo với sự bùng nổ internet hồi đầu những năm 2000.

Khái niệm về các trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn công nghệ, trong bối cảnh các trung tâm trên Trái đất tiêu tốn rất nhiều điện và nước để làm mát máy chủ.

"Những cụm máy khổng lồ sẽ hoạt động tốt nếu được đặt trên không gian, bởi vì chúng ta có năng lượng mặt trời ở đó suốt ngày đêm. Không mây, không mưa, không phụ thuộc thời tiết", ông Bezos nói trong cuộc trao đổi với Chủ tịch Stellantis John Elkann.

"Chúng ta sẽ có thể khắc phục bài toán chi phí của các trung tâm dữ liệu trên mặt đất bằng cách đưa vào không gian trong vài thập kỷ tới", ông nói thêm.

Theo tỷ phú này, sự chuyển đổi sang cơ sở hạ tầng vũ trụ là một phần của xu hướng lớn hơn nhằm sử dụng không gian để cải thiện cuộc sống trên Trái đất.

"Điều này đã xảy ra với các vệ tinh thời tiết và thông tin liên lạc. Bước tiếp theo là trung tâm dữ liệu rồi đến các loại hình sản xuất khác", ông nói.

Việc đặt các trung tâm dữ liệu trong không gian gặp phải nhiều thách thức, như khó khăn trong vấn đề bảo trì và nâng cấp, chi phí phóng tên lửa, cũng như rủi ro khi các vụ phóng thất bại.

Chủ tịch điều hành của Amazon cho rằng làn sóng AI có những đặc điểm tương đồng với thời kỳ bong bóng dot-com, khi sự cường điệu quá mức dẫn đến sụp đổ.

"Chúng ta nên hết sức thận trọng rằng những hậu quả xã hội và lợi ích của AI, giống như những gì chúng ta đã thấy với internet 25 năm trước, là có thật và sẽ tồn tại mãi mãi", ông nói.