Phát hiện kho tiền cổ ở Hà Tĩnh

TPO - Trong lúc rà phế liệu tại xã Sơn Kim 2, một số người dân ở Hà Tĩnh đã phát hiện 15kg tiền xu cổ ở độ sâu hơn 1m.

Ngày 25/12, Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình đi rà phế liệu, một nhóm người dân đã phát hiện số lượng lớn tiền cổ được chôn sâu trong lòng đất tại thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, số tiền cổ này được một nhóm người phát hiện vào tuần trước, khi đang đào tìm phế liệu. Qua ghi nhận ban đầu, khối tiền cổ được phát hiện có tổng trọng lượng khoảng 15kg, gồm hàng nghìn đồng tiền bằng đồng đã bị ôxy hóa, nhiều đồng kết dính chặt vào nhau thành từng mảng lớn.

Đây là dạng tiền tròn, đường kính khoảng 2,4 cm, ở giữa đục lỗ vuông cạnh khoảng 0,6 cm, đặc trưng của tiền kim loại cổ phương Đông. Mặt trước mỗi đồng tiền đều khắc hai chữ Hán “Ngũ Thù” theo thể triện thư, mặt sau để trơn, viền tiền khá mảnh và đều.

Nhiều đồng tiền đã bị oxy hóa, dính chặt vào nhau. (Ảnh: Công Trần)

Theo các nhà nghiên cứu, đây là loại tiền Ngũ Thù - một trong những loại tiền kim loại xuất hiện sớm và có thời gian lưu hành dài nhất trong lịch sử Trung Hoa và khu vực Đông Á.

Sơn Kim 2 là xã miền núi biên giới, địa hình hiểm trở, dưới thời phong kiến phần lớn là rừng rậm, dân cư thưa thớt. Việc phát hiện một khối lượng lớn tiền Ngũ Thù tại khu vực này đặt ra nhiều câu hỏi khoa học đáng chú ý, như dấu tích của hoạt động giao thương cổ xưa, điểm cất giấu tài sản hay liên quan đến các tuyến đường cổ xuyên vùng biên viễn.

Các cơ quan chức năng đang bảo quản và nghiên cứu nhằm làm rõ giá trị lịch sử, khảo cổ của số tiền cổ, đồng thời ngăn chặn nguy cơ thất lạc, mua bán trái phép cổ vật.