Tận thấy kho cổ vật hơn 600 tuổi ở tòa thành đá nổi tiếng xứ Thanh

TPO - Qua 24 cuộc khai quật trong vòng hơn một thập kỷ qua, các nhà khảo cổ phát hiện hàng nghìn cổ vật quý gắn với niên đại hình thành và tồn tại tòa thành cổ bằng đá có niên đại hơn 600 năm tuổi ở Thanh Hóa.
Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ, sau 24 cuộc khai quật khảo cổ quy mô lớn đã tìm thấy hàng nghìn cổ vật quý gắn với niên đại hình thành và tồn tại của triều đại nhà Hồ.
Bi đá, đạn đá được tìm thấy nhiều trong lần khai quật đường Hòe Nhai (đường Hoàng Gia) gần cổng Nam thành và lần khảo sát ở làng Đồi Mỏ (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc cũ) năm 2015. Những viên đạn đá hình tròn được mài nhẵn, đường kính 5-7 cm được đặt bên cạnh mô phỏng những khẩu súng thần công do Hồ Nguyên Trừng, con trai cả Hồ Quý Ly, phát minh cách đây hơn 600 năm.
Những viên ngói lá đề còn khá nguyên vẹn. Loại ngói này vốn dùng làm vật trang trí trên bờ nóc, bờ vẩy những cung điện khu vực thành nội cùng với nhiều loại khác như ngói mũi sen, ngói bò, ngói âm dương, ngói đầu đao, đầu rồng, uyên ương...
Các loại ngói, gạch được sử dụng trong việc xây thành cũng được phát hiện nhiều và trưng bày cho du khách tham quan, tìm hiểu.
“Các đợt khai quật với hàng nghìn cổ vật được tìm thấy đã cung cấp thêm các luận cứ khoa học, góp phần phục dựng tổng thể và khẳng định giá trị đặc sắc của Di sản Thế giới Thành nhà Hồ”, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ thông tin. Trong ảnh là các loại bát, gốm sứ từ thế kỷ 15-16.