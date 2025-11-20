Tận thấy kho cổ vật hơn 600 tuổi ở tòa thành đá nổi tiếng xứ Thanh

TPO - Qua 24 cuộc khai quật trong vòng hơn một thập kỷ qua, các nhà khảo cổ phát hiện hàng nghìn cổ vật quý gắn với niên đại hình thành và tồn tại tòa thành cổ bằng đá có niên đại hơn 600 năm tuổi ở Thanh Hóa.