Thủ tướng Phạm Minh Chính: Mong muốn Việt Nam bắt kịp, tiến cùng, vượt lên trong dòng chảy công nghệ toàn cầu

TPO - Phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (TECHFEST) 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Việt Nam trở thành Quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tiếp tục có những “kỳ lân” công nghệ, để bắt kịp, tiến cùng và có thể vượt lên trong dòng chảy công nghệ toàn cầu hiện nay.

Tối 13/12 tại Hà Nội diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (TECHFEST) 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới” do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

TECHFEST Việt Nam 2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời Chính phủ đang hoàn thiện Chiến lược Quốc gia về Khởi nghiệp sáng tạo.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Cả nước hiện có gần 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 2 kỳ lân công nghệ.

Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2025 của Việt Nam ở vị trí 44/139 quốc gia, chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đứng thứ 55/100 quốc gia.

Các thành phố lớn của Việt Nam đã lọt vào top 1000 các thành phố khởi nghiệp toàn cầu, trong đó Hà Nội đứng thứ 148, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 110, Đà Nẵng đứng thứ 766, qua đó kết nối nguồn lực trong nước với khu vực và quốc tế, đưa Việt Nam vươn lên nhóm 3 hệ sinh thái khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất và xếp hạng thứ 5 trong khu vực ASEAN.

Lần đầu tiên, TECHFEST được tổ chức dưới dạng mô hình mở, giúp người dân có thể xem và trải nghiệm công nghệ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển năng lực công nghệ trong nước là con đường tất yếu để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là nền tảng bảo đảm tự chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn dân là chìa khóa khai mở tiềm năng to lớn của đất nước.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, đổi mới sáng tạo chính là làm tốt hơn những gì đang có và tạo ra những ý tưởng mới, sản phẩm mới, có giá trị cao hơn, bền vững hơn. Đó là hành trình không ngừng vượt lên chính mình, hướng đến những tầm cao mới cho mỗi cá nhân, doanh nghiệp và cả quốc gia.

Với nền kinh tế, đổi mới sáng tạo là làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời khai thác hiệu quả những động lực tăng trưởng mới để tạo ra bước phát triển bứt phá. Với doanh nghiệp là phát huy hiệu quả hơn những thế mạnh cốt lõi và kiên trì nghiên cứu, tạo dựng những năng lực cạnh tranh mới, vững vàng trên thị trường trong nước, khu vực, toàn cầu. Với mỗi người dân là nỗ lực không ngừng nâng cao những năng lực vốn có, chủ động bồi đắp thêm những thế mạnh mới để thích ứng, vươn lên và khẳng định mình trong thời đại chuyển đổi nhanh và phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc TECHFEST 2025.

Thủ tướng nêu rõ các định hướng, trọng tâm đổi mới sáng tạo của nước ta trong thời gian tới là chuyển từ tự phát sang đổi mới sáng tạo cho phát triển nhanh, bền vững đất nước, giải quyết những vấn đề lớn của sự phát triển; chuyển từ ứng dụng, gia công sang nghiên cứu, làm chủ công nghệ, nhất là công nghệ lõi; chuyển từ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đơn lẻ sang hình thành, phát triển hệ sinh thái.

Về thị trường, chuyển từ nội địa vươn ra khu vực, thế giới và chuỗi giá trị toàn cầu. Vai trò Nhà nước cũng chuyển từ quản lý chặt chẽ sang kiến tạo phát triển, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thông thoáng cho cơ chế thử nghiệm và hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh, tất cả vì một mục tiêu chung là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh quốc gia, đưa Việt Nam trở thành Quốc gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, để Việt Nam tiếp tục có những “kỳ lân” công nghệ, để bắt kịp, tiến cùng và có thể vượt lên trong dòng chảy công nghệ toàn cầu hiện nay.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, trong đó Bộ KHCN giữ vai trò nòng cốt chủ động hoàn thiện thể chế, chính sách, tháo gỡ rào cản cho các mô hình kinh doanh, công nghệ mới; chấp nhận rủi ro và thách thức trong quá trình thử nghiệm, triển khai các mô hình mới, đồng thời thiết lập cơ chế quản lý, giám sát rủi ro đồng bộ, công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, cần tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số dùng chung, vận hành đồng bộ các nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp như kế toán, thuế, quản trị nhân sự, tài chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm công nghệ tại TECHFEST 2025.

Thủ tướng nêu rõ một số nhiệm vụ cần tạo ra đột phá như đẩy mạnh chuyển đổi số để 100% thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp được thực hiện trên môi trường số, không phụ thuộc địa giới hành chính, hướng đến nền hành chính không giấy tờ. Phát triển trợ lý ảo, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng cơ chế bảo lãnh tín dụng và cho vay đặc thù cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ và tài sản trí tuệ. Phát triển các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, địa phương, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, viện trường và quỹ hợp tác công – tư, vận hành hiệu quả sàn giao dịch chứng khoán dành cho khởi nghiệp sáng tạo.

Thủ tướng cũng đề nghị các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức khoa học và công nghệ khác, các doanh nghiệp đẩy mạnh đào tạo khởi nghiệp từ phổ thông đến sau đại học, xây dựng hệ thống đào tạo chuyên sâu về STEM, đổi mới sáng tạo và quản lý công nghệ, phát triển các phòng thí nghiệm mở, không gian sáng tạo, trung tâm hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp, nhà đầu tư phát huy vai trò là trung tâm của đổi mới sáng tạo, chủ động đầu tư công nghệ, mô hình mới và tham gia ươm tạo, tăng tốc các start-up.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn người dân, nhất là thế hệ trẻ phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro, khoan dung, chia sẻ với những thất bại, hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, nhất là chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng công nghệ và chuyển đổi số. Ông đồng thời chia sẻ, khi tinh thần đổi mới sáng tạo lan tỏa, Việt Nam sẽ tiến những bước dài trên hành trình phát triển nhanh, bền vững trong thế giới đầy biến động như hiện nay.