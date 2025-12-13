Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Anh khởi động sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ven biển của Việt Nam

Bình Giang
TPO - Việt Nam và Vương quốc Anh vừa khởi động Chương trình “Chuyển đổi bền vững, Thích ứng khí hậu và đại dương”(COAST), nhằm tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng ven biển và hệ sinh thái biển tại Việt Nam.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew phát biểu tại lễ khởi động sáng kiến ngày 12/12. Ảnh: ĐSQ Anh

COAST Việt Nam là sáng kiến kéo dài 5 năm, sử dụng tổng ngân sách 18,19 triệu bảng Anh, trong đó 17,5 triệu bảng được Quỹ Hành tinh Xanh của Chính phủ Anh tài trợ và 0.69 triệu bảng vốn đối ứng từ Chính phủ Việt Nam.

Chương trình đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 10 vừa qua.

Các quan chức và đại diện của Việt Nam và Anh tại lễ khởi động sáng kiến. Ảnh: ĐSQ Anh

COAST được thiết kế nhằm hỗ trợ các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương đối phó tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.

Thông qua hợp phần trọng tâm COAST Facility, chương trình sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, các khoản tài trợ linh hoạt và quan hệ đối tác dài hạn nhằm củng cố hệ thống quản trị, thúc đẩy quản lý ven biển bền vững và bao trùm, nâng cao sinh kế và tăng cường năng lực quản lý thích ứng ở ven biển.

Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia ưu tiên của COAST Facility. Với đường bờ biển dài 3.260 km, các hệ sinh thái biển đóng vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực, sinh kế và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm và khai thác không bền vững đang tạo áp lực lớn lên các hệ sinh thái này.

Bình Giang
