Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói về 'Đại hội của kỷ nguyên mới'

TPO - “Đã là Đại hội của kỷ nguyên mới thì phải thật sự ấn tượng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần đổi mới để bước vào giai đoạn phát triển mới”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh điều này khi chủ trì buổi làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, chiều 12/12.

Bộ Nội vụ cho biết, Đại hội dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các điển hình tiên tiến từ mọi lĩnh vực.

Kịch bản phim phóng sự tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ 2026-2030 đang được hoàn thiện, song song với chương trình giao lưu, tôn vinh các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần này mang ý nghĩa đặc biệt hơn khi diễn ra trong năm 2025 - năm của những sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại.

“Đây cũng là năm chúng ta triển khai nhiều nhiệm vụ hệ trọng mang tầm quốc gia đại sự”, Phó Thủ tướng nói, đồng thời yêu cầu Đại hội phải được tổ chức sao cho thật sự lan tỏa, truyền cảm hứng và tạo khí thế mới trong toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, Đại hội Thi đua yêu nước diễn ra ngay trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - một sự kiện đặc biệt quan trọng mở ra tư duy và tầm nhìn mới để bước vào kỷ nguyên mới của đất nước.

Vì vậy, Đại hội không chỉ là hoạt động tổng kết phong trào thi đua, mà phải góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần cống hiến trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

“Có thể nói đây là Đại hội của kỷ nguyên mới. Đã là Đại hội của kỷ nguyên mới thì phải thật sự ấn tượng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần đổi mới để bước vào giai đoạn phát triển mới,” Phó Thủ tướng lưu ý.

Lãnh đạo Chính phủ cũng bày tỏ "sốt ruột" khi một số công việc vẫn dừng ở mức phương án, chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng yêu cầu và đề nghị các đơn vị phải tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ hơn, tránh chồng chéo.

“Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của quốc gia và cũng là nhiệm vụ trọng điểm của Bộ Nội vụ trong năm 2025. Nếu không tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, thì khó có thể bảo đảm tiến độ”, Phó Thủ tướng cho hay.

Về triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 40 năm đổi mới, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện. Các gian trưng bày cần trang trọng, hiện đại, tươi mới, xứng tầm sự kiện chính trị lớn.