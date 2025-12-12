Vụ người cha ngồi bên bờ sông, chờ tin con gái mất tích: Không có phép màu xảy ra

TPO - Sau một tuần mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh dưới sông Sêrêpốk. Trước đó, hình ảnh người cha thất thần ngồi bên bờ sông chờ tin con gái khiến nhiều người xót xa.

Tối 12/12, lãnh đạo UBND xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh L.T.M.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải).

Thi thể em T. được phát hiện lúc 2g30 sáng cùng ngày trên sông Sêrêpốk, đoạn chảy qua xã Nam Đà (tỉnh Lâm Đồng), cách nơi tìm thấy xe máy, đồ dùng học tập của em khoảng 4km.

Người cha nữ sinh ngồi lặng lẽ bên bờ sông, gần nơi phát hiện xe máy và cặp sách của con.

Em T. là con gái đầu trong gia đình có ba chị em tại thôn 5, xã Ea Kiết. Chiều 1/12, sau khi tan học, em T. không trở về nhà.

Gia đình liên lạc nhiều lần nhưng bất thành nên lập tức trình báo cơ quan chức năng, đồng thời tìm kiếm khắp nơi và nhờ bạn bè hỗ trợ. Thông tin về việc em mất tích cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội để nhờ cộng đồng giúp đỡ.

Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của em để lại gần bờ sông, cách nhà khoảng 80km. Từ thời điểm đó, lực lượng chức năng cùng người dân đã huy động tối đa để tìm kiếm em T.

Trong suốt quá trình tìm kiếm, người cha ngày nào cũng có mặt bên bờ sông, lặng lẽ dõi mắt về phía dòng nước với hy vọng mong manh sẽ có tin con. Thế nhưng, tia hy vọng của gia đình, người thân nữ sinh đã không xảy ra.