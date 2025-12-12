Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vụ người cha ngồi bên bờ sông, chờ tin con gái mất tích: Không có phép màu xảy ra

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau một tuần mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh dưới sông Sêrêpốk. Trước đó, hình ảnh người cha thất thần ngồi bên bờ sông chờ tin con gái khiến nhiều người xót xa.

Tối 12/12, lãnh đạo UBND xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh L.T.M.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải).

Thi thể em T. được phát hiện lúc 2g30 sáng cùng ngày trên sông Sêrêpốk, đoạn chảy qua xã Nam Đà (tỉnh Lâm Đồng), cách nơi tìm thấy xe máy, đồ dùng học tập của em khoảng 4km.

tienphong-4.jpg
Người cha nữ sinh ngồi lặng lẽ bên bờ sông, gần nơi phát hiện xe máy và cặp sách của con.

Em T. là con gái đầu trong gia đình có ba chị em tại thôn 5, xã Ea Kiết. Chiều 1/12, sau khi tan học, em T. không trở về nhà.

Gia đình liên lạc nhiều lần nhưng bất thành nên lập tức trình báo cơ quan chức năng, đồng thời tìm kiếm khắp nơi và nhờ bạn bè hỗ trợ. Thông tin về việc em mất tích cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội để nhờ cộng đồng giúp đỡ.

Đến tối 2/12, người dân phát hiện xe máy và cặp sách của em để lại gần bờ sông, cách nhà khoảng 80km. Từ thời điểm đó, lực lượng chức năng cùng người dân đã huy động tối đa để tìm kiếm em T.

Trong suốt quá trình tìm kiếm, người cha ngày nào cũng có mặt bên bờ sông, lặng lẽ dõi mắt về phía dòng nước với hy vọng mong manh sẽ có tin con. Thế nhưng, tia hy vọng của gia đình, người thân nữ sinh đã không xảy ra.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #nữ sinh #mất tích #phép màu #tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục