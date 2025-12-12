Bầu bổ sung 20 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết đây là hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành sau hơn 5 tháng mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành. Trong bối cảnh đó, hoạt động công đoàn đứng trước nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, phương thức hoạt động và hiệu quả đại diện, chăm lo cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, năm 2025, các cấp công đoàn đã tập trung cụ thể hóa chủ đề công tác “Tập trung phát triển đoàn viên; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, đồng thời triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công đoàn. Công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp cũng được triển khai nghiêm túc, hướng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, dự kiến tổ chức vào cuối quý II/2026.

Từ thực tiễn hoạt động tại các ngành, địa phương và đơn vị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá khách quan những kết quả đạt được trong năm 2025, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2026. Mục tiêu là bảo đảm các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam khi được ban hành sẽ sớm đi vào cuộc sống ngay từ năm đầu nhiệm kỳ mới.

Nhấn mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, ông Nguyễn Đình Khang khẳng định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, có ý nghĩa sống còn đối với tổ chức Công đoàn. Thời gian qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ưu tiên bố trí nguồn lực cả về tài chính và con người nhằm thúc đẩy công tác này. Tuy nhiên, trước những biến động của thị trường lao động và mô hình tổ chức sản xuất, công tác phát triển đoàn viên vẫn còn không ít khó khăn, đòi hỏi các giải pháp linh hoạt, sát thực tiễn hơn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu căn cứ vào đặc thù từng ngành, từng địa phương để đóng góp ý kiến cụ thể, trách nhiệm, đề xuất các giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả phát triển đoàn viên trong năm 2026, thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn của toàn hệ thống công đoàn.

Liên quan đến Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031, ông Nguyễn Đình Khang cho biết đây là Đại hội đầu tiên tổ chức theo mô hình mới, với thời gian chuẩn bị ngắn hơn so với các kỳ đại hội trước. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng văn kiện, tiến độ và sự thống nhất trong toàn hệ thống.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN chúc mừng các đồng chí được bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Hải Nguyễn

Thời gian qua, Tiểu ban Văn kiện và các bộ phận giúp việc đã làm việc tích cực, nghiên cứu, xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu, từ kinh nghiệm thực tiễn công tác, tiếp tục đóng góp những vấn đề mới, có tác động lớn đến tổ chức và hoạt động công đoàn trong giai đoạn tới, nhất là các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh nội dung thảo luận chuyên môn, hội nghị cũng tiến hành bầu bổ sung 20 Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm:

1) Ông Đỗ Trần Thịnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang;

2) Ông Thạch Văn Chung - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;

3) Ông Bế Đăng Khoa - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng;

4) Ông Nguyễn Quốc Dũng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai;

5) Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh;

6) Bà Đỗ Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên;

7) Ông Nguyễn Phú Hoàng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng;

8) Ông Trần Lê Duy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh;

9) Bà Đỗ Thị Hiền - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên;

10) Ông Triệu Tài Phong - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang;

11) Ông Lê An Hải - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam;

12) Ông Mai Lê Lợi - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

13) Ông Nguyễn Văn Đề - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng.

14) Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

15) Ông Lương Trọng Thành - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

16) Ông Đinh Quốc Tuấn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi.

17) Ông Nguyễn Thế Hoàn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh.

18) Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai.

19) Ông Nguyễn Lương Tâm - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam.

20) Ông Sòi Ngọc Cương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La.

Hội nghị Ban Chấp hành cũng đã kiện toàn chức danh Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Thắng Thức - Phó trưởng Ban Công tác công đoàn trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 5 ông, bà vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028:

1) Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

2) Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

3) Ông Lương Trọng Thành - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

4) Ông Lê An Hải - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.

5) Ông Nguyễn Văn Đề - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng.