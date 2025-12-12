Thượng tá Nguyễn Thanh Bình được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân

Theo chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) sẽ nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng hiệp y, thống nhất các quy trình, thủ tục để đồng chí Nguyễn Thanh Bình làm Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an đối với Cục Truyền thông khi đã điều động và bổ nhiệm một đồng chí lãnh đạo Cục, trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao, chất lượng về truyền thông của lực lượng CAND.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân phát biểu tại lễ công bố quyết định

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân

“Thượng tá Nguyễn Thanh Bình nhận nhiệm vụ tại Cục Truyền thông CAND trong thời điểm rất nhiều công việc phải triển khai, bởi đây là thời điểm cuối năm, gần Tết và chuẩn bị cho công tác tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - nhiệm vụ quan trọng nhất của các cơ quan báo chí chính luận, mà trong đó Cục Truyền thông CAND và Báo CAND được xác định là 1 trong 6 cơ quan báo chí chủ lực” - Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nêu rõ.

Do đó, từ thời điểm nhận nhiệm vụ, đồng chí Cục trưởng đề nghị Thượng tá Nguyễn Thanh Bình triển khai ngay nhiệm vụ, không để gián đoạn hoạt động của Báo CAND. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong đồng thời đề nghị lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, tập thể Báo CAND phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin để Thượng tá Nguyễn Thanh Bình kịp thời nắm bắt, chỉ đạo công việc ngay từ thời điểm nhận nhiệm vụ.

Bày tỏ lòng biết ơn tới sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu trách nhiệm cao hơn, đòi hỏi nỗ lực lớn hơn, sự tận tụy nhiều hơn của bản thân.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình nhìn nhận, trong bối cảnh truyền thông đang thay đổi nhanh chóng với sự tác động mạnh mẽ của môi trường số, yêu cầu bảo đảm thông tin chính thống, kịp thời, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND đến với nhân dân đặt ra nhiều thách thức lớn.

Bối cảnh và xu thế đó vừa là thách thức, vừa là cơ hội để mỗi cán bộ chiến sỹ (CBCS) và chính cá nhân mình phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực và bản lĩnh trên cương vị công tác mới; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Thượng tá Nguyễn Thanh Bình

“Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, của đồng chí Cục trưởng, Cục Truyền thông CAND sẽ có mô hình thực sự khai thác được sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống báo chí, xuất bản, truyền hình và truyền thông số, với sự liên thông, phối hợp chặt chẽ giữa các loại hình truyền thông; có chiến lược nội dung thống nhất, bảo đảm tính định hướng, tính chiến đấu và tính nhân văn của truyền thông CAND; có cơ chế vận hành linh hoạt, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, dữ liệu và các phương thức truyền thông hiện đại; bên cạnh việc xây dựng đội ngũ CBCS tinh thông nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ” - Thượng tá Nguyễn Thanh Bình khẳng định.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược và lịch sử Công an chúc mừng tân Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND - Thượng tá Nguyễn Thanh Bình

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình bày tỏ mong muốn cùng tập thể lãnh đạo Báo Công an nhân dân tiếp tục xây dựng tờ báo theo hướng giữ vững vai trò là 1 trong 6 cơ quan báo chí chủ lực của quốc gia, khẳng định vị thế xứng đáng của Cơ quan ngôn luận lực lượng CAND; nâng cao chất lượng thông tin, bảo đảm tính chính thống, tính chiến đấu và tính nhân văn.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng truyền thông đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu của thời đại và nhu cầu tiếp cận thông tin của nhân dân. Tăng cường gắn kết giữa báo chí, truyền hình, xuất bản và truyền thông số trong tổng thể mô hình chung của Cục Truyền thông CAND. Tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp trong mô hình quản lý phối thuộc giữa Báo CAND với Công an 4 địa phương có các đơn vị báo chí.

Ban Biên tập và CBCS An ninh Thủ đô chúc mừng Thượng tá Nguyễn Thanh Bình

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình cũng đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo cùng lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ CBCS, phóng viên, biên tập viên của Báo An ninh Thủ đô, những người đã luôn kề vai sát cánh trong suốt 28 năm công tác, cùng tạo nên một môi trường đoàn kết, rèn luyện, cống hiến và đầy nhiệt huyết. Đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn của đồng chí Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo và CBCS của Cục Truyền thông CAND; đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể CBCS đơn vị công tác mới.

“Tôi xin hứa sẽ không ngừng lắng nghe, học hỏi; giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần cầu thị, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” - Thượng tá Nguyễn Thanh Bình khẳng định.