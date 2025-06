Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ Công an tỉnh Tuyên Quang sau hợp nhất

TPO - Chiều 29/6, tại Hội trường Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Công an tỉnh Tuyên Quang đến điểm cầu Công an tỉnh Hà Giang và các điểm cầu Công an cấp huyện (cũ) của hai tỉnh.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm 8 đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang (sau hợp nhất). Đồng thời, công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bổ nhiệm 28 đồng chí giữ chức vụ trưởng các đơn vị cấp phòng và 124 đồng chí giữ chức vụ Trưởng Công an cấp xã.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, thay mặt lãnh đạo hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, nhấn mạnh việc hợp nhất tổ chức Công an hai tỉnh là bước đi cụ thể thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, mở ra giai đoạn tinh gọn, hiệu quả hơn cho lực lượng Công an địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương kiện toàn tổ chức theo mô hình hành chính mới; thực hiện tốt phân cấp, phân quyền; đảm bảo an ninh các sự kiện chính trị, văn hóa; chủ động đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá; giữ vững ổn định an ninh, trật tự.

Cùng với đó, lực lượng Công an cần rà soát chức năng, nhiệm vụ, điều chỉnh cơ chế phối hợp phù hợp với mô hình không còn cấp huyện; đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang đã tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.