Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt 3 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, 3 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Long An và Bình Thuận đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM nhận thêm nhiệm vụ

UBND TPHCM có quyết định thành lập Tổ công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi xanh của thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM quyết định thành lập tổ công tác và phân công ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, làm Tổ trưởng.

Tổ công tác còn có 9 thành viên khác là lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, lãnh đạo các viện, trường… Tổ có nhiệm vụ tham mưu chiến lược, lộ trình chuyển đổi xanh thành phố, hướng tới thành phố trung hoà carbon vào năm 2050.

Đồng thời, tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu xây dựng các kế hoạch, đề xuất các giải pháp thực hiện các nội dung kinh tế xanh, chuyển đổi xanh; xây dựng đề án chuyển đổi xanh cho TPHCM mở rộng đến năm 2030, tầm nhìn 2050. (XEM CHI TIẾT)

Ông Lê Văn Đông làm Viện trưởng VKSND TPHCM sau sáp nhập

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng đối với ông Lê Văn Đông và 11 phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM sau hợp nhất.

Theo đó, ông Lê Văn Đông - viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM sau hợp nhất. Thời hạn giữ chức vụ của ông Đông là 5 năm kể từ ngày 1/7/2025.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM sau hợp nhất đối với: ông Lại Văn Loan (Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), ông Ngô Xuân Thành, ông Nguyễn Văn Trìu, ông Bùi Xuân Thái (cùng là Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); các ông Nguyễn Phước Trung, ông Nguyễn Thắng Lợi, Trần Văn Cường (cùng là Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương); ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Võ Quang Huy, ông Ngô Phạm Việt, bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa (cùng là Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM).

Như vậy, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM sau hợp nhất có viện trưởng và 11 phó viện trưởng.

Ông Lê Thanh Phong làm Chánh án TAND TPHCM sau hợp nhất

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Phong, hiện là Chánh án TAND TPHCM, giữ chức Chánh án TAND TPHCM sau sáp nhập, kể từ ngày 1/7 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Các vị trí Phó chánh án TAND TPHCM sau sáp nhập và lãnh đạo TAND Khu vực tại sẽ được công bố trong những ngày sắp tới.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND có hiệu lực từ ngày 1/7, hệ thống ngành tòa án sẽ có 34 tòa cấp tỉnh và 355 tòa án khu vực. Trong đó, Hà Nội có 12 tòa khu vực, TPHCM có 19 tòa khu vực và tòa án quân sự các cấp.

Bổ nhiệm viện trưởng viện kiểm sát 19 khu vực tại TPHCM

Lãnh đạo Viện KSND tối cao vừa trao quyết định bổ nhiệm 19 viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực tại TPHCM.

Theo đó ông Phạm Trung Kiên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 1, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - TPHCM.

Bà Lê Thị Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 8, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - TPHCM.

Ông Hồ Văn Hòa, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 5, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - TPHCM.

Ông Hoàng Nam Bắc, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 10, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 - TPHCM.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 - TPHCM.

Bà Ngô Thị Chất, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 6, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 - TPHCM.

Ông Trần Minh Ngọc, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 - TPHCM.

Ông Trịnh Hoàng Phương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 - TPHCM.

Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 - TPHCM.

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 - TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Bà Rịa - Vũng Tàu, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 - TPHCM.

Bà Võ Thị Minh Nguyệt, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12 - TPHCM.

Ông Bùi Ngọc Sơn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 - TPHCM.

Ông Nguyễn Đăng Chiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 14 - TPHCM.

Ông Nguyễn Đức Linh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 15 - TPHCM.

Ông Nghiêm Đức Hưng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 16 - TPHCM.

Bà Đỗ Thị Kim Ngân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 17 - TPHCM.

Ông Nguyễn Đình Khải, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 18 - TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, giữ chức viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 19 - TPHCM.

Hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An nhận nhiệm vụ mới ở Bộ Công an

Hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An là Đại tá Nguyễn Văn Hòa và Đại tá Văn Công Minh vừa được điều động đến nhận công tác tại Bộ Công an.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Văn Hòa đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an.

Đại tá Văn Công Minh được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an. (XEM CHI TIẾT)

Phó Giám đốc Công an Bình Thuận làm Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ gìn và phát huy phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân, luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. (XEM CHI TIẾT)