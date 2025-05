Tìm thân nhân bộ xương người; Sự thật vụ ‘thần điêu đại hiệp’ bốc đầu xe trên phố

TPO - Tìm thân nhân bộ xương người được phát hiện dưới chân cầu; Nhận hối lộ, 3 cựu cán bộ công an bị truy tố; Công an thông tin về clip thanh niên hóa trang ‘thần điêu đại hiệp’ bốc đầu xe trên đường,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Tìm thân nhân bộ xương người được phát hiện dưới chân cầu ở TPHCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang thụ lý điều tra vụ án người chết chưa rõ nguyên nhân được phát hiện dưới chân cầu Bình Triệu, quận Bình Thạnh.

Theo cảnh sát, lúc 9h40 ngày 17/5/2022, một nhân viên công ty cây xanh đến dọn dẹp vệ sinh tại khu vực chân cầu Bình Triệu 1, quận Bình Thạnh. Người này phát hiện một thi thể người đang phân hủy nặng, lộ xương. Qua khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách bước đầu xác định bộ xương là nam giới, cao khoảng 1,6m.

Công an TPHCM thông báo ai là người thân, hoặc biết có người mất tích vào thời gian trên hãy đến liên hệ điều tra viên Phạm Văn Bình, qua số điện thoại 02838.432.345 để phối hợp giải quyết. (XEM CHI TIẾT)

Nhận hối lộ, 3 cựu cán bộ công an ở TPHCM bị truy tố

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Thủy (48 tuổi, cựu Phó trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão) về tội "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ". Hai cấp dưới của ông Thủy là bị can Nguyễn Thành Luân (36 tuổi, đại úy), Nguyễn Võ Danh (32 tuổi, trung úy) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Theo hồ sơ vụ án, tối 8/11/2022, Nguyễn Thành Luân cùng bảo vệ dân phố bắt giữ Phan Đức Minh (44 tuổi, ngụ TPHCM) có hành vi tàng trữ 2 tép chất bột màu trắng nghi là ma túy nên đưa về trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão để giải quyết.

Tại công an phường, Minh đề nghị đưa tiền để Luân không xử lý. Lúc này, Luân báo cáo cho ông Thủy biết sự việc và được người này đồng ý. Sau đó, Luân dẫn Minh đi gặp Danh. Qua trao đổi, đối tượng này đề nghị đưa cho Danh 50 triệu đồng và nói hiện có 10 triệu, sẽ nhờ người quen mang số còn lại tới. Khi nhận đủ tiền, Danh cho Minh về, không lập hồ sơ vụ việc theo quy định và không báo cáo cấp trên.

Sau đó, Danh chia cho Luân 15 triệu đồng. Sáng hôm sau, Luân tới phòng làm việc của ông Thủy đưa 5 triệu đồng. Tiếp đó, Luân đưa cho ông Nguyễn Tấn P. (cùng ca trực) 5 triệu đồng và nói là quà tết, không nói nguồn gốc.

Cảnh không nên có trước cổng chính ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Khu vực trước cổng chính vào ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra tình trạng hỗn loạn giao thông sau ngày khánh thành 19/4, đến nay đã gần 1 tháng. Nguyên nhân do nhiều xe máy phớt lờ quy định cấm lưu thông, cấm rẽ trái đoạn dưới chân cầu vượt Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà.

Dòng xe máy vi phạm luật giao thông gây xung đột với luồng ô tô chạy đúng luật vào ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài xe máy, nhiều ô tô cũng vi phạm lỗi quẹo trái nơi có biển cấm. (XEM CHI TIẾT)

Hầm chui ở cửa ngõ TPHCM tiếp tục ngập sâu sau mưa

Một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống TP. Thủ Đức (TPHCM) vào 2 ngày trước khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng bị ngập úng.

Theo ghi nhận của PV, các điểm ngập xuất hiện trên đường Lê Văn Việt (đoạn qua địa bàn 2 phường Hiệp Phú và Tăng Nhơn Phú B). Nước ngập khá sâu khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới tiếp tục bị ngập sâu do mưa, buộc nhiều phương tiện, trong đó có cả xe máy và ô tô, phải dừng lại hoặc quay đầu. (XEM CHI TIẾT)

Công an thông tin về clip thanh niên hóa trang ‘thần điêu đại hiệp’ bốc đầu xe trên đường

Đoạn clip ghi lại cảnh thanh niên hóa trang nhân vật trong phim “thần điêu đại hiệp” dùng một tay điều khiển và bốc đầu xe máy trên đường được nhiều người dùng mạng chia sẻ. Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thông tin trên mạng xã hội về đoạn video ghi lại cảnh thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu là không chính xác.

Theo đại diện Phòng CSGT, vụ việc trên xảy ra từ năm 2022 và không phải tại tỉnh Bình Dương mà ở TPHCM. Vào thời điểm đó, sau khi mạng xã hội chia sẻ video, cơ quan chức năng TPHCM và Bình Dương đã vào cuộc xác minh. Lúc bấy giờ, lực lượng chức năng đã mời làm việc với chủ phương tiện và được biết, chiếc xe máy trên được bán qua tay cho rất nhiều người. (XEM CHI TIẾT)

Kéo dài đại lộ Võ Văn Kiệt (TPHCM) tới Long An

Dự án nối dài đại lộ Võ Văn Kiệt (đại lộ Đông Tây) thuộc TPHCM đến tỉnh Long An vừa được cập nhật quy mô chiều dài lên tới gần 15 km, tăng hơn 2 km so với phương án trước đó.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, tổng mức đầu tư toàn tuyến đường nối dài 14,6 km hiện được tính toán sơ bộ là gần 19.400 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn với khoảng 12.875 tỷ, phần xây lắp 3.769 tỷ đồng. Còn lại dành cho các chi phí dự phòng, tư vấn...

Chủ nhà hàng ở Mũi Né bất ngờ nhận được 1 tỷ đồng

Chị Trần Thị Duyên - chủ nhà hàng Viễn Phương ở phường Mũi Né ( TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) vô tình nhận được số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của mình, do người khác chuyển nhầm. Sau đó, người phụ nữ này đã đến Công an phường Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) trình báo.

Cùng thời điểm đó, Công an phường Mũi Né cũng nhận được trình báo của anh Mai Hữu Phúc (37 tuổi, trú tại phường 14, quận 10, TPHCM) về việc có thực hiện chuyển khoản nhầm.

Sau khi xác minh rõ sự việc chỉ là nhầm lẫn trong giao dịch ngân hàng, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an phường Mũi Né đã hỗ trợ hai bên đến ngân hàng gần nhất trên địa bàn để hoàn tất thủ tục chuyển lại số tiền 1 tỷ đồng cho anh Phúc. (XEM CHI TIẾT)

Một chủ tịch phường ở Bình Thuận bị đình chỉ công tác

Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã ra quyết định đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND phường Mũi Né đối với ông Bùi Ngọc Lâm.

Ông Lâm bị đình chỉ để xem xét xử lý trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn phường Mũi Né. Thời gian đình chỉ chức vụ đối với ông Lâm là 15 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết cũng có quyết định phân công và giao quyền chủ tịch UBND phường Mũi Né cho ông Phạm Quốc Bảo, Phó chủ tịch UBND phường Mũi Né. (XEM CHI TIẾT)

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nhập cảnh từ nước ngoài về Việt Nam

Lực lượng biên phòng Tây Ninh vừa bắt giữ Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 2006, thường trú thôn 6, xã An Sơn, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, tại luồng thủ tục nhập cảnh thuộc Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, lực lượng chức năng trong lúc thực hiện nhiệm vụ làm thủ tục xuất nhập cảnh đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Huyền sử dụng hộ chiếu số P03853448 nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ của Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát đã phân tách đối tượng để kiểm tra lý lịch. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, Nguyễn Thị Huyền là đối tượng bị truy nã (đặc biệt nguy hiểm). Lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản bắt người bị truy nã và thông báo cho Công an thành phố Hải Phòng để tiếp nhận, xử lý đối tượng