Nhịp sống phương Nam

Google News

Đang tưới cây, con chim màu đen bay vào, không ngờ là Hồng Hoàng quý hiếm

An Yên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chim Hồng Hoàng quý hiếm trọng lượng khoảng 3 kg bay vào sân nhà dân ở xã Đất Đỏ (TPHCM), được người dân bắt và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Ngày 29/12, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 3 (Chi cục Kiểm lâm TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một cá thể chim Hồng Hoàng bay lạc vào khuôn viên nhà dân. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm ưu tiên bảo vệ.

Cụ thể: Chiều tối 28/12, anh Nguyễn Sỹ Sáng (ngụ Khu phố Hòa Hội, xã Đất Đỏ) trong lúc tưới cây trong vườn thì bất ngờ phát hiện con chim màu đen, mỏ dài màu vàng bay vào bụi cây trước sân. Anh Sáng lại gần kiểm tra và xua đuổi nhưng con vật liên tục đập cánh, mổ vào tán lá và không chịu bay đi nên anh giữ lại.

Con chim có sải cánh gần một mét, trọng lượng khoảng 3 kg. Sau khi giữ lại, anh Sáng đã báo Công an xã Đất Đỏ để xin bàn giao.

1000003999.jpg
Anh Sáng bàn giao chim quý hiếm cho Công an và lực lượng kiểm lâm

Ngay sau đó, Công an phối hợp với UBND xã Đất Đỏ, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 3 tiếp nhận, lập hồ sơ xử lý theo quy định; đồng thời chăm sóc, theo dõi và có phương án bảo tồn phù hợp.

Trước đó vào ngày 25/12, Chi cục Kiểm lâm TPHCM cũng tiếp nhận 2 cá thể chim Hồng Hoàng do người dân (ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) tự nguyện giao nộp để đưa về nuôi dưỡng, chăm sóc.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết, chim Hồng Hoàng có tên khoa học là Buceros bicornis, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong Sách đỏ IUCN, chúng được xếp hạng sắp nguy cấp do tình trạng săn bắn trái phép để bán mỏ sừng.

Theo lực lượng kiểm lâm, việc chim quý hiếm liên tiếp xuất hiện trong khu dân cư có thể do lạc đàn, kiệt sức hoặc môi trường sống tự nhiên bị thu hẹp.

1000003998.jpg
Chim Hồng Hoàng liên tục bay lạc vào nhà dân ở TPHCM

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nuôi nhốt, mua bán hay tự ý thả các loài động vật hoang dã quý hiếm mà cần báo ngay cho kiểm lâm để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

Việc người dân chủ động giao nộp các cá thể chim quý hiếm được đánh giá là hành động tích cực, góp phần bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

An Yên
#Chim Hồng Hoàng quý hiếm #Bảo vệ động vật hoang dã #Loài nguy cấp trong Sách đỏ #Sự xuất hiện trong khu dân cư #Hành động của người dân trong bảo tồn #Nguy cơ săn bắn trái phép #Vai trò kiểm lâm và chính quyền #Môi trường sống tự nhiên bị thu hẹp #Chăm sóc và xử lý động vật hoang dã

