Tòa tháp hành chính đẹp nhất nước ở Bình Dương giờ ra sao?

TPO - Sau khi hợp nhất TPHCM, tòa tháp Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) gần như bỏ trống, do đơn vị hành chính dời đi. Nơi đây sẽ sôi động trở lại, khi cơ quan chức năng dự kiến chuyển công năng tòa tháp thành Trung tâm khoa học TPHCM và tòa nhà đa năng khoa học công nghệ, được vận hành theo mô hình “hợp tác ba nhà”.

Theo ghi nhận của phóng viên, kể từ khi sáp nhập với TPHCM, tòa tháp Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương gần như bỏ trống, khi các đơn vị dời đi.

Thời gian qua, các đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu việc chuyển công năng sử dụng của tòa tháp này. Tập đoàn Becamex (doanh nghiệp thuộc UBND TPHCM) vừa đề xuất chuyển đổi tòa tháp thành Trung tâm khoa học TPHCM và tòa nhà đa năng khoa học công nghệ.

Dự kiến công năng sử dụng Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (cũ)

Theo đề xuất, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương cũ gồm hai tòa tháp. Trong đó, tòa tháp A, sẽ bố trí các Viện Nghiên cứu và Phát triển của các trường đại học; Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng. Ở tháp B, bố trí Viện nghiên cứu – Trung tâm đổi mới sáng tạo doanh nghiệp; Trung tâm Phát triển Kỹ năng số và Đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Khu vực tầng trệt, trước đây sử dụng làm Trung tâm phục vụ hành chính công sẽ là nơi bố trí không gian kết nối cộng đồng và dịch vụ. Tại khu vực cầu nối hai tòa tháp sẽ bố trí trở thành không gian khởi nghiệp, hợp tác công nghệ và văn phòng dịch vụ.

Hai tòa tháp Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (cũ) được vận hành theo mô hình “Hợp tác ba nhà” gồm: Đại bàng công nghệ, viện nghiên cứu (đại học và doanh nghiệp) và Startups toàn cầu.

Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương (cũ)

Sau khi hợp nhất trở thành TPHCM mới, giải pháp phát triển các vùng đất, trong đó có ý tưởng xây dựng Thành phố khoa học công nghệ Bắc TPHCM tại phường Bình Dương được lãnh đạo TPHCM đặc biệt quan tâm.

Mới đây, đoàn công tác do Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã thực địa khảo sát, làm việc với Tập đoàn Becamex về đề án thành lập Thành phố khoa học công nghệ Bắc TPHCM, trong đó có việc tìm hướng chuyển đổi công năng tòa tháp Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ).

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương, giao Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, các sở, ngành phối hợp cùng Tập đoàn Becamex để hiện thực hóa đề án xây dựng Thành phố khoa học công nghệ tại khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (cũ).

Hạ tầng cho Thành phố khoa học công nghệ Bắc TPHCM